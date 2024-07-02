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تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك - في أبو ظبي الإمارات

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فيلا فاخرة في مدينة خليفة أول ساكن،تشطيب ديلوكس،موقع مميز على زاوية.تحتوي على6غرف ماستر،مجلس رجال بمدخل منفصل،مجلس حريمي،صالات واسعة،مطبخ رئيسي خارجي،مطبخ تحضيري،غرفة غسيل،6 حمامات،مخزن،غرفة خادمة،تكييف مركزي،تراس،بلكونة،وحديقة مع حوش كبير. المساحة:12,500قدم مربع.فاين هوم العقارية ذ.م.م،تواصل مع السيد سمير0503070042 رقم الرخصة:54404رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصةالتجارية:CN-1149643.رقم رخصةRERA:202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة خليفة- مدينة خليفة
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/7/2024
رقم الإعلان: 2275499

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صورة الاعلان: أمتلك فيلتك الفاخرة في مدينة الرياض|تصميم عصري - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك فيلتك الفاخرة في مدينة الرياض|تصميم عصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تحتوي الفيلا على : - 7 غرق نوم - صالتين - غرفة طعام - مجلس راقي * الرووف : - - غرفة خادمة - غ.
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2/7/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكونة من: -11غرفة ماستر -مطبخ مجهز -11حمام -ملاحق خارجية -جاكوزي -الفيلا تشطيب فخم (سيراميك .
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اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا تصميم حديث بمساحة واسعة في مدينة خليفة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا تصميم حديث بمساحة واسعة في مدينة خليفة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا تتكون من : - 11 غرفة نوم - صالتين - غرفتين خدم خارجية - مجلس كبير خارجي - مطبخ كبير خارجي.
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي : - غرفة نوم الضيوف - عدد 2 غرفة جلوس - 2 غرفة طعام - مطبخ - مخز.
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: -8غرف نوم-8حمام-منطقة معيشة-قاعات كبيرة-أربعة مداخل-مطابخ جاهزة-غرف نوم+حمام-غرفة خ.
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2/7/2024
صورة الاعلان: فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر - في أبو ظبي الإمارات

فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية تطل علي البحر *يوجد بها مارينا لليخت -المساحة الارض :21,603 قدم مربع -الرقم المرجعي:R.
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2/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا تصميم حديث بمساحة واسعة في الزعاب - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا تصميم حديث بمساحة واسعة في الزعاب

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين : *الفيلا مكونة من : -17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي : - 16 است.
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اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: تملك فيلتك 4غرف نوم ماسترمع حديقة خاصة بموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

تملك فيلتك 4غرف نوم ماسترمع حديقة خاصة بموقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك فيلتك 4غرف نوم ماسترمع حديقة خاصة بموقع مميز ننكون الفيلا من : ** الطابق الأرضي : - غرفة نو.
القسم: 

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2/7/2024
صورة الاعلان: فرصه الان فيلا سعر ومساحه مميزين فى المشرف - في أبو ظبي الإمارات

فرصه الان فيلا سعر ومساحه مميزين فى المشرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تحتوي الفيلاعلي : *طابق ارضي ومكون من : - 15 غرفة نوم - 6 غرف معيشه - 4 مطابخ - 10حمامات * طابق ا.
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا بمدينة شخبوط مكونه من: -6غرف ماستر -مجلس رجال -مجلس حريمي -صالات -مطبخ خارجي -مطبخ تحضيري -غ.
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: انتهز الفرصة وتملك مجمع فلل في موقع مميز بمدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

انتهز الفرصة وتملك مجمع فلل في موقع مميز بمدينة خليفه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع فلل يتكون من *الطابق ألارضي : - مجلس مع حمام ضيوف - صالة - مطبخ رئيسي - غرفة خادمة *الطاب.
القسم: 

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2/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة خليفه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

* تحتوي كل فيلا على 4 شقق - العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي : - عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف - عدد.
القسم: 

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2/7/2024
صورة الاعلان: افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم| - في أبو ظبي الإمارات

افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تجارية كعيادة طبية4طوابق(بدروم+3طوابق)،تشمل 15عيادة،3غرف علاج،غرف عمليات،انتظار،مرضى داخليين،وص.
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا بمدينة شخبوط تتكون من: -7غرف ماستر-مجلس-3مطابخ-غرفة طعام-صالة جلوس-مكتب-غرفتين غسيل-غرفة خادمة-.
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز فى مدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز فى مدينة شخبوط

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع مكون من: *الفيلا الأولى: - 6 غرف نوم - مجلس خارجي - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ منفصل - .
القسم: 

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2/7/2024
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