تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك

فيلا فاخرة في مدينة خليفة أول ساكن،تشطيب ديلوكس،موقع مميز على زاوية.تحتوي على6غرف ماستر،مجلس رجال بمدخل منفصل،مجلس حريمي،صالات واسعة،مطبخ رئيسي خارجي،مطبخ تحضيري،غرفة غسيل،6 حمامات،مخزن،غرفة خادمة،تكييف مركزي،تراس،بلكونة،وحديقة مع حوش كبير. المساحة:12,500قدم مربع.فاين هوم العقارية ذ.م.م،تواصل مع السيد سمير0503070042 رقم الرخصة:54404رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصةالتجارية:CN-1149643.رقم رخصةRERA:202401101466