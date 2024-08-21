تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى سى شور

تتكون الفيلا من :7شقق كل شقة تحتوي علي:(3 غرف نوم - صالة) مساحة الارض:6,400قدم مربع،رقم مرجعي:VH9837.

تتكون الفيلا من: طابق ارضي يشمل:صاله كبيره للضيوف مع حمام كبير خاص -غرفة للخدامات مع حمام خاص فيها.

فيلا بمدينة خليفة اول ساكن -تشطيب ديلوكس-موقع مميز على زاويه تحتوي على -6غرف ماستر-مجلس رجال بمدخل م.

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