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تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى البطين
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*تتكون الفيلا من: - 6 غرف ماستر - مجلس كبير - مطبخ بمدخل منفصل - غرفة طعام\ معيشة كبيرة - غرفة خادمة - صالة - غرفة غسيل - غرفة سائق - مخزن - 8حمامات - مواقف خارجية \ مواقف داخلية مغطاة *مساحة الارض : 4800 قدم مربع *الرقم المرجعى: VH983913 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|البطين- البطين
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280718
*الفيلا مكونة: *طابق أرضي: -غرفتين -غرفة معيشة -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة عائلة -مطب.
7/8/2024
الفيلا مكونة من: *منطقة الخارجية:-موقف-حديقة *طابق ارضي:-مجلس+حمام ومغاسل-مصعد-منطقة جلوس-منطقة طعام.
7/8/2024
فيلا 6 غرف مكونة من: *طابق أرضي:-2مدخل-غرفة معيشة-مجلس+حمام-غرفة طعام+حمام-غرفة ماستر+خزائن+شرفه-مطب.
7/8/2024
الفيلا تتكون من: -11 غرف ماستر -مجلس حريمى -مجلس الرجال -صالة جلوس -صالة طعام -جاكوزي -ساونا -غرفة .
7/8/2024
تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم-صالة-مجلس-غرفة معيشة/طعام-مطبخ-غرفة الملابس-غرفة خادمة -3 .
7/8/2024
بناية تجارية:(طابق ارضي+طابق ميزانين+4 طابق+رووف) -هذه البناية تحتوي على: -9 محلات -2 مكتب -27 ش.
7/8/2024
*مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة:- -6 غرف نوم -صالة كبيرة -مجلس واسع -غرفة طعام -مطبخين مجهزين -8 حمامات -غ.
7/8/2024
*الفيلا مكونة من: - 6 غرف نوم - مجلس - غرفة الطعام - غرفة جلوس - مطبخ - مخزن - غرفة خادمة - 7 حماما.
7/8/2024
الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي:-2غرف نوم-غرفة معيشة-2مجلس-مصعد-غرفة طعام/خادمة/عائلة-2مطبخ-2مخزن-غر.
7/8/2024
*مجمع 16 فلل علي قطعتين أرض مكونة: *طابق أرضي: -مجلس -صالة -غرفة عائلة -غرفة نوم -غرفة غسيل -مخزن -م.
7/8/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي - غرفة ضيوف - مجلس - صالتين جلوس - صالتين طعام - مطبخ - 4 حمام.
7/8/2024
فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من: -طابق أرضي-طابق أول-رووف تحتوي الفيلا على: -4 شقق (غرفتين .
7/8/2024
*مجمع 4 مكونة: *طابق أرضى: -غرفة نوم -صالة -مجلس -قاعة الطعام -مطبخ -3 حمام *طابق اول -3 غرف نو.
7/8/2024
*الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي - غرفة نوم - مجلس - غرفة عائلة - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسي.
7/8/2024
فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي مكونه من: -10 غرف -3 مجلس -3 صالات -غرفة طعام -مطب.
7/8/2024
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