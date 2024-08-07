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تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى البطين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى البطين - في أبو ظبي الإمارات

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*تتكون الفيلا من: - 6 غرف ماستر - مجلس كبير - مطبخ بمدخل منفصل - غرفة طعام\ معيشة كبيرة - غرفة خادمة - صالة - غرفة غسيل - غرفة سائق - مخزن - 8حمامات - مواقف خارجية \ مواقف داخلية مغطاة *مساحة الارض : 4800 قدم مربع *الرقم المرجعى: VH983913 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

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العنوان: البطين- البطين
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/8/2024
رقم الإعلان: 2280718

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه 9غرف - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه 9غرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مكونة: *طابق أرضي: -غرفتين -غرفة معيشة -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة عائلة -مطب.
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7/8/2024
صورة الاعلان: فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | ساونا | حديقة - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | ساونا | حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكونة من: *منطقة الخارجية:-موقف-حديقة *طابق ارضي:-مجلس+حمام ومغاسل-مصعد-منطقة جلوس-منطقة طعام.
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7/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا جديده علي شارع رئيسي - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا جديده علي شارع رئيسي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا 6 غرف مكونة من: *طابق أرضي:-2مدخل-غرفة معيشة-مجلس+حمام-غرفة طعام+حمام-غرفة ماستر+خزائن+شرفه-مطب.
القسم: 

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7/8/2024
صورة الاعلان: فيلا فخمه 11 غرفه / جاكوزي / حديقه واسعه - في أبو ظبي الإمارات

فيلا فخمه 11 غرفه / جاكوزي / حديقه واسعه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا تتكون من: -11 غرف ماستر -مجلس حريمى -مجلس الرجال -صالة جلوس -صالة طعام -جاكوزي -ساونا -غرفة .
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7/8/2024
صورة الاعلان: فيلا مذهلة 4 غرف نوم | اول ساكن | تشطيب جميل - في أبو ظبي الإمارات

فيلا مذهلة 4 غرف نوم | اول ساكن | تشطيب جميل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم-صالة-مجلس-غرفة معيشة/طعام-مطبخ-غرفة الملابس-غرفة خادمة -3 .
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7/8/2024
صورة الاعلان: امتلك بناية تجارية 9طوابق 27شقة 9محلات 2 مكتب - في أبو ظبي الإمارات

امتلك بناية تجارية 9طوابق 27شقة 9محلات 2 مكتب

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بناية تجارية:(طابق ارضي+طابق ميزانين+4 طابق+رووف) -هذه البناية تحتوي على: -9 محلات -2 مكتب -27 ش.
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7/8/2024
صورة الاعلان: مجمع 4 فلل 6 غرف نوم | غرفتين خادمة مساحات واسعه - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل 6 غرف نوم | غرفتين خادمة مساحات واسعه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة:- -6 غرف نوم -صالة كبيرة -مجلس واسع -غرفة طعام -مطبخين مجهزين -8 حمامات -غ.
القسم: 

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7/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة شخبوط

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مكونة من: - 6 غرف نوم - مجلس - غرفة الطعام - غرفة جلوس - مطبخ - مخزن - غرفة خادمة - 7 حماما.
القسم: 

اتصل

7/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه 9غرف - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه 9غرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي:-2غرف نوم-غرفة معيشة-2مجلس-مصعد-غرفة طعام/خادمة/عائلة-2مطبخ-2مخزن-غر.
القسم: 

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7/8/2024
صورة الاعلان: مجمع 16 فيلا | تشطيبات فاخرة وراقية|موقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 16 فيلا | تشطيبات فاخرة وراقية|موقع متميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 16 فلل علي قطعتين أرض مكونة: *طابق أرضي: -مجلس -صالة -غرفة عائلة -غرفة نوم -غرفة غسيل -مخزن -م.
القسم: 

اتصل

7/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي - غرفة ضيوف - مجلس - صالتين جلوس - صالتين طعام - مطبخ - 4 حمام.
القسم: 

اتصل

7/8/2024
صورة الاعلان: فيلا تجارية رائعة بموقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

فيلا تجارية رائعة بموقع متميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من: -طابق أرضي-طابق أول-رووف تحتوي الفيلا على: -4 شقق (غرفتين .
القسم: 

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7/8/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 4 فلل | بمساحة 100 * 140 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | مجمع 4 فلل | بمساحة 100 * 140 قدم مربع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 4 مكونة: *طابق أرضى: -غرفة نوم -صالة -مجلس -قاعة الطعام -مطبخ -3 حمام *طابق اول -3 غرف نو.
القسم: 

اتصل

7/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة خليفه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي - غرفة نوم - مجلس - غرفة عائلة - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسي.
القسم: 

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7/8/2024
صورة الاعلان: |فيلا للبيع 10 غرف نوم | 3 مجالس | 3 صالات| حديقة - في أبو ظبي الإمارات

|فيلا للبيع 10 غرف نوم | 3 مجالس | 3 صالات| حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي مكونه من: -10 غرف -3 مجلس -3 صالات -غرفة طعام -مطب.
القسم: 

اتصل

7/8/2024
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