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تملك الان فيلا بتشطيبات فاخرة عصرية وتصميم عالي الجودة فى الشامخه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|**فيلا في الريمان1: - 5 عدد غرف نوم - غرفة خادمة - 7 حمامات - بلكونة - صالة - فناء كبير *مميزات الفيلا: •تشطيبات عالية •سيراميك إسباني •أبواب مصممة •مقابض إيطالية •مقابس MK •كابلات Ducab •مكيفات هواء •أجهزة شركة أورمان •حمامات من Grohe •مطبخ من Nova •خرسانة من شركة CK •أسمنت من رأس الخيمة •حديد من مصنع الإمارات *المساحة: 6,049 قدم مربع *رقم مرجعى:VH985729 للتواصل:0503070042 التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجارى:CN-1149643 ترخيص (RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|الشامخه- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283138
**الفيلا مكونة من: - 11 غرفة ماستر مريحة - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي *الفيل.
20/8/2024
**تتكون الفيلا من: •8 غرف نوم •8 حمامات •منطقة معيشة وطعام •قاعات كبيرة •أربعة مداخل •مطابخ مجهز.
20/8/2024
**فيلا تتكون من: - 7 غرف نوم ماستر - مجلس - 3 مطابخ - غرفة طعام - صالة جلوس - مكتب - غرفتين غسيل .
20/8/2024
**فيلا مكونة من: - 10 غرف نوم - 3 صالات - مجلسين - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري - مطبخ خارجي - غرف.
20/8/2024
**تتكون الفيلا من: - 5 غرف . - 5 حمامات . - غرفة خادمة . - مطبخ جاهز . - شرفة / بلكونة . - غرفة.
20/8/2024
**فيلا بمدينة خليفة اول ساكن: - تشطيب ديلوكس - موقع مميز على زاويه - 6 غرف ماستر - مجلس رجال - م.
20/8/2024
يتكون المجمع من 4فلل,فيلا رئيسية و3فلل أخرى: الفيلا الرئيسية مكونة من:6غرف نوم-غرفه طعام-مغاسل-مجلسي.
20/8/2024
**فيلا مكونة من: *الطابق الارضي - مجلس - غرفة ضيوف - مطبخ - غرفة غسيل وكي - غرفة خادمة * الطا.
20/8/2024
مجمع فلل يتكون من32فيلا كل فيلا تتكون من: طابق أرضي:غرفة نوم-غرفة عائلة-صالة طعام-صالة معيشة-مطبخ-غر.
20/8/2024
**الفيلا مكونة من: *طابق أرضي: - غرفتين نوم - غرفة معيشة - مجلسين - مصعد - غرفة طعام - غرفة خادمة -.
20/8/2024
**هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل: *كل فيلا تتكون من: - (7) غرف نوم ماستر -.
20/8/2024
**تتكون الفيلا من: - 4 غرف - 5 حمامات - صالة - مجلس - غرفة خادمة - مواقف مغطاة - مطبخ *المساحه : 5.
20/8/2024
مجمع3فلل كل فيلا عباره عن:5غرفه-مجلس-مطبخ كبير-حمام-الدخال السنوي كل فيلاه 180الف-ساكن عائلات المساح.
20/8/2024
** تتكون الفيلا من: - 5 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - مجلس مع حمام - بلكونة كبيرة - 4 غرف معيشة - .
20/8/2024
**تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم - صالة - مجلس - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة الملا.
20/8/2024
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