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تملك الان شقة مساحة كبيرة وبسعر جيد مع اطلالة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تملك الان شقة مساحة كبيرة وبسعر جيد مع اطلالة - في أبو ظبي الإمارات

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تملك الان شقة مساحة كبيرة وبسعر جيد مع اطلالة هذه الشقة تتكون من : * غرفة نوم ماستر * غرفة طعام / معيشة * مطبخ * حمام * غرفة غسيل لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP982748 رخصة التسجيل العقاري: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2024
رقم الإعلان: 2274336

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24/6/2024
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إستثمر الأن | استوديو بمساحة واسعة | اطلالة رائعة

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صورة الاعلان: انتقل الان الى شقة بطابق مرتفع مع اطلالة بحرية مميزة - في أبو ظبي الإمارات

انتقل الان الى شقة بطابق مرتفع مع اطلالة بحرية مميزة

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22/6/2024
صورة الاعلان: استديو فاخر مع بلكونة واسعة | مجتمع مميز | طابق مرتفع - في أبو ظبي الإمارات

استديو فاخر مع بلكونة واسعة | مجتمع مميز | طابق مرتفع

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استديو فاخر مع بلكونة واسعة | مجتمع مميز | طابق مرتفع تتكون هذه الوحدة من : - غرفة نوم / معيشة / ط.
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22/6/2024
صورة الاعلان: امتلك 3غرف+ خادمة مع بلكونه كبيرة تطل على الحديقة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك 3غرف+ خادمة مع بلكونه كبيرة تطل على الحديقة

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امتلك 3غرف+ خادمة مع بلكونه كبيرة تطل على الحديقة تتكون هذه الشقة من: - غرفة نوم ماستر مع غرفة ملا.
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21/6/2024
صورة الاعلان: بالطوابق العليا|شقةغرفةماستر&بلكونةتطل على القناة - في أبو ظبي الإمارات

بالطوابق العليا|شقةغرفةماستر&بلكونةتطل على القناة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بالطوابق العليا|شقةغرفةماستر&بلكونةتطل على القناة تتكون الشقه من - غرفه نوم ماستر / غرفه ملابس - .
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اتصل

21/6/2024
صورة الاعلان: شقة فاخرة غرفتبن نوم | بلكونة | 0 عمولة - في أبو ظبي الإمارات

شقة فاخرة غرفتبن نوم | بلكونة | 0 عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة فاخرة غرفتبن نوم | بلكونة | 0 عمولة تتكون هذه الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع خزانة ملابس - غر.
القسم: 

اتصل

21/6/2024
صورة الاعلان: تملك شقة دوبلكس غرفتين نوم وصالة |مفروشة بالكامل - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة دوبلكس غرفتين نوم وصالة |مفروشة بالكامل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة دوبلكس غرفتين نوم وصالة |مفروشة بالكامل تتكون الشقة من : * الطابق الأرضي : - غرفة معيشة .
القسم: 

اتصل

21/6/2024
صورة الاعلان: تملك شقة دوبلكس غرفتين نوم وصالة |مفروشة بالكامل - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة دوبلكس غرفتين نوم وصالة |مفروشة بالكامل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة دوبلكس غرفتين نوم وصالة |مفروشة بالكامل تتكون الشقة من : * الطابق الأرضي : - غرفة معيشة .
القسم: 

اتصل

21/6/2024
صورة الاعلان: شقة 3 غرف نوم وغرفة خادمة | بدون عمولة - في أبو ظبي الإمارات

شقة 3 غرف نوم وغرفة خادمة | بدون عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة 3 غرف نوم وغرفة خادمة | بدون عمولة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة معي.
القسم: 

اتصل

21/6/2024
صورة الاعلان: ?????? ?????? ?????? ???? ??? ???? ???? ??????. - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استمتع بالعيش الفاخر، بخطة دفع لعام، بدون عمولات. هذه الشقة تتكون من : - 3 غرف نوم ماستر مع خزائن.
القسم: 

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20/6/2024
صورة الاعلان: فرصة مثالية لامتلاك شقة دوبلكس بمقدم 10% فقط - في أبو ظبي الإمارات

فرصة مثالية لامتلاك شقة دوبلكس بمقدم 10% فقط

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة مثالية لامتلاك شقة دوبلكس بمقدم 10% فقط تتكون الشقة من: - الطابق الارضي : - غرفة معيشة - غ.
القسم: 

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان شقة بمساحة مناسبة وبلكونة علي البحر - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان شقة بمساحة مناسبة وبلكونة علي البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك الان شقة بمساحة مناسبة وبلكونة علي البحر هذه الشقة تتكون من : * غرفة نوم ماستر * غرفة طعام / .
القسم: 

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19/6/2024
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