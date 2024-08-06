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تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة فى المشرف

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صورة الاعلان: تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة فى المشرف - في أبو ظبي الإمارات

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**أرض سكنية: - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن فقطعة الارض هذه تلبي جميع احتياجاتك - سارع الان واغتنم الفرصة - السعر لا يقارن وحصري *المساحه : 15,000 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL979892 فاين هوم العقاريه ذ.م.م للتواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير : 279684 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المشرف- المشرف
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/8/2024
رقم الإعلان: 2280600

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امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

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-ارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز بموقع استراتيجي م.
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6/8/2024
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فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر

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6/8/2024
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امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

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-ارض سكنية في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن.تمتاز هذه القطعة بموقع استرا.
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6/8/2024
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تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة

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- في أبو ظبي الإمارات

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6/8/2024
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6/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان أرض سكنية موقع مميز فى البطين - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان أرض سكنية موقع مميز فى البطين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*أرض سكنية: *مساحة الأرض : 19,800 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL964464 فاين هوم العقاريه ذ.م.م للتوا.
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6/8/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

ارض سكنية في مدينة زايد رائعة تقع في موقع مميز،المنطقة تتمتع ببيئة هادئة وقربها من الخدمات الضرورية .
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2/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض سكنية للبيع في منطقةالريمان1مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافةإلى طابقين. استفد من .
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2/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض سكنية للبيع في منطقةالريمان1مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافةإلى طابقين. استفد من .
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2/8/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

ارض سكنية في مدينة زايد رائعة تقع في موقع مميز،المنطقة تتمتع ببيئة هادئة وقربها من الخدمات الضرورية .
القسم: 

اتصل

2/8/2024
صورة الاعلان: اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية في مدينة زايد -تبلغ المساحة:34,353 قدم مربع -استثمر للمستقبل .
القسم: 

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة - في أبو ظبي الإمارات

افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-أرض سكنية تبلغ مساحتها:15,000 قدم مربع بسعر لا يقارن وحصري -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك .
القسم: 

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -تمت.
القسم: 

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية: -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -ت.
القسم: 

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى جزيرة الناريل - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى جزيرة الناريل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

* ارض سكنية تطل علي البحر : -يوجد بها مارينا لليخت *المساحة : 21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL.
القسم: 

اتصل

1/8/2024
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