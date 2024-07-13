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تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة فى المشرف

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صورة الاعلان: تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة فى المشرف - في أبو ظبي الإمارات

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*أرض سكنية: - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن فقطعة الارض هذه تلبي جميع احتياجاتك - سارع الان واغتنم الفرصة . - السعر لا يقارن وحصري *المساحه: 15,000 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL979892 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المشرف- المشرف
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/7/2024
رقم الإعلان: 2276923

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12/7/2024
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*قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين:- - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمار.
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10/7/2024
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امتلك الان قطعة ارض سكنية موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد

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*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - .
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10/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان ارض سكنيه موقع رائع فى جزيرة الناريل - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان ارض سكنيه موقع رائع فى جزيرة الناريل

(للبيع)

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*ارض سكنية تطل علي البحر - يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL98.
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10/7/2024
صورة الاعلان: فرصه الان قطعة أرض سكنيه مميزه فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

فرصه الان قطعة أرض سكنيه مميزه فى مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -.
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اتصل

10/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

* قطعة ارض سكنية تجارية. - هل تريد قطعة ارض للاستثمار ؟. - هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة ؟. .
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10/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

* قطعة ارض سكنية: - للباحثين عن افضل استثمار - وايضا للباحثين عن بناء منزلهم - امتلك الان قطعة ا.
القسم: 

اتصل

10/7/2024
صورة الاعلان: للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*أرض سكنية في منطقة البطين، أبوظبي. مساحة كبيرة وموقع متميز، تصلح لبناء منزل أحلامك. -مساحةالأرض :.
القسم: 

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9/7/2024
صورة الاعلان: افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة - في أبو ظبي الإمارات

افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*أرض سكنية -سواء كنت تبحث عن قطعةارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن فقطعةالارض هذه تلبي جميع احتياج.
القسم: 

اتصل

9/7/2024
صورة الاعلان: للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز| - في أبو ظبي الإمارات

للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

ارض سكنية أرض سكنية في مدينة محمد بن زايد، أبوظبي ،مساحة وموقع ممتازين مناسبة للسكن الفاخر أو الاستث.
القسم: 

اتصل

9/7/2024
صورة الاعلان: اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية ! تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد استثمر للمستقبل ! لا تنتظر .
القسم: 

اتصل

9/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -امتلك الان هذه قطعة الا.
القسم: 

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية تجارية -هل تريد قطعة ارض للاستثمار -هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة -هل تريد إ.
القسم: 

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6/7/2024
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