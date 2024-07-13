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تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة فى المشرف
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*أرض سكنية: - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن فقطعة الارض هذه تلبي جميع احتياجاتك - سارع الان واغتنم الفرصة . - السعر لا يقارن وحصري *المساحه: 15,000 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL979892 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|المشرف- المشرف
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276923
*أرض سكنية: *المساحة: 19,800 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL964464 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد.
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