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تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة فى المشرف

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صورة الاعلان: تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة فى المشرف - في أبو ظبي الإمارات

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**أرض سكنية - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن فقطعة الارض هذه تلبي جميع احتياجاتك - سارع الان واغتنم الفرصة . - السعر لا يقارن وحصري *مساحة الارض : 15,000 قدم مربع *رقم مرجعى: RL979892 يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المشرف- المشرف
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/7/2024
رقم الإعلان: 2275644

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*أرض سكنية :- *مساحة الأرض : 19,800 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL964464 لمزيد من المعلومات يمكنكم ال.
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3/7/2024
صورة الاعلان: للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع

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*أرض سكنية أرض في منطقة البطين في أبوظبي مساحة كبيرة وموقع متميز، تصلح للاستثمار العقاري أو لبناء من.
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3/7/2024
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افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

(للبيع)

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2/7/2024
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للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز|

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2/7/2024
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امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

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2/7/2024
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تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة

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2/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز

(للبيع)

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2/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعةارض سكنيةعلي زاوية وشارعين في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثماريةوتمتاز هذه القطعة بموق.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعةارض سكنيةعلي زاوية وشارعين في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصةاستثماريةوتمتاز هذه القطعة بموقع.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعةارض سكنيةعلي زاوية وشارعين في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصةاستثماريةوتمتاز هذه القطعة بموقع.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: اغتنم الفرصة الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

اغتنم الفرصة الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد استثمر للمستقبل ! لا تنتظر .
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 تصريح لبناء فيل.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان ارض سكنية موقع مميز وسعر مناسب فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان ارض سكنية موقع مميز وسعر مناسب فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *رقم مرجعى: RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل م.
القسم: 

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1/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض تجارية مساحتها:29,162.44 قدم مربع-مساحة البناء:116,068.21قدم مربع- هذه الارض عليها تصريح بناء بن.
القسم: 

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1/7/2024
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