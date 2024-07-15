تلفزيون 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديد

#شاشات_للبيع 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا . #شاشات : جـديـدة زيرو بقفل المصنع بالكرتونة بالضمان . #شاشات : بـ تقنية الـ LED ، جودة FULL HD 1080p . #شاشات : سـمارت - أنـدرويـد 12 . #شاشات : بها ذاكـرة داخلية 8 جـيجـا . #شاشات : مزودة بـ معظم المنصات و البرامج العالمية . #شاشات : بها Screen Mirror للموبايلات الأندرويد . #شاشات : معاها ضمان سنتين ضد عيوب الصناعة . لا يـوجـد شـاشـات مستعملة لعدم