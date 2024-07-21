تلفزيون 32 بوصة تورنيدو العربي عادية جديدة

شاشات 32 بوصة TORNADO العـربـي نورمـال - جـديـدة زيـرو بـ قـفـل المصنع - ضـمـان 2 سنة + سنة تأمـين ع الشاشة من الكسر . #شاشات : جـديـدة زيرو بقفل المصنع بالكرتونة بالضمان . #شاشات : تورنيدو العربي الأورچينال الأصلي بتاع التوكيل . #شاشات : بـ تقنية الـ LED جودة 768×1366 HD . #شاشات : ألوان و زوايا رؤية واضحة من جميع الإتجاهات . #شاشات : ضـمـان 2 سنة + سنة تأمـين ع الشاشة . #شاشات : إصـدار حـديـث و مستمر إنتاجة إلي الآن . #شاشات : بها جميع المداخل و ال