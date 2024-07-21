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تصميم وتركيب شبكات داخلية مستقرة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شبكات داخلية لأفضل اتصال** 🌐 استمتع بأداء قوي واتصال سلس داخل مؤسستك تصميم متكامل يضمن سرعة وكفاءة عالية دعم كامل لتوسيع شبكتك المستقبلية. 🌐 #شبكات_داخلية #اتصال_مستمر #أداء_عالي #تكنولوجيا_المعلومات اتصل بنا اليوم للاستفادة من خدماتنا المميزة 📞💼 #تركيب_شبكات #أون_لاين_تك متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 Email: [email protected] Website: www.onlinetech-eg.com وللتواصل واتس اب:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280098
تصميم ساوند سيستم بأحدث التقنيات من أون لاين تك احصل على تجربة صوتية لا مثيل لها مع أنظمة الساوند س.
21/7/2024
سماعات سقف ساقط ماركة TOA اليابانية بالمواصفات الاتية سماعات سقف ساقط السماعه تشتغل في 100 فولت ( 6 .
15/7/2024
أفضل أنظمة ساوند سيستم للمنزل من أون لاين تك استمتع بتجربة صوتية لا مثيل لها في منزلك مع أنظمة السا.
15/7/2024
تركيب شبكات داخلية بسرعة وكفاءة من أون لاين تك احصل على حلول شبكية متطورة تضمن لك اتصالاً سريعًا ومس.
13/7/2024
اكتشف نظام الكول سنتر الشامل من أون لاين تك لتحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة عملياتك 🌟�.
11/7/2024
تركيبات شبكات داخلية عالية الجودة من أون لاين تك احصل على أفضل حلول الشبكات الداخلية لتضمن اتصالًا س.
8/7/2024
تركيب شبكات داخلية بسرعة وكفاءة من أون لاين تك احصل على حلول شبكية متطورة تضمن لك اتصالاً سريعًا و.
6/7/2024
ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450 من أون لاين تك احصل على كفاءة وسهولة في إدارة مبيعاتك مع ماكينة الكاشير.
2/7/2024
تركيب ساوند سيستم للمنازل والشركات من أون لاين تك اجعل تجربتك الصوتية أكثر تميزاً مع حلول تركيب ساو.
1/7/2024
تركيب أجهزة الكاشير من أون لاين تك احصل على حلول متكاملة لإدارة مبيعاتك بكفاءة مع أجهزة الكاشير الم.
1/7/2024
ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450 من أون لاين تك مع ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450، قم بتحسين إدارة مبيعاتك.
26/6/2024
نظام كول سنتر لتحسين خدمة العملاء من أون لاين تك ارتقِ بخدمة العملاء في شركتك مع نظام الكول سنتر ال.
24/6/2024
احصل على شبكات داخلية عالية الأداء مع أون لاين تك تقدم لك أون لاين تك أفضل حلول تركيب الشبكات الداخل.
22/6/2024
احصل على أفضل خدمات تركيب الشبكات الداخلية مع شركة أون لاين تك سواء كنت تبني منزلاً جديداً أو ترغب.
10/6/2024
سهل عمليات البيع مع أجهزة الكاشير المتطورة من أون لاين تك تقدم لك أون لاين تك أحدث أجهزة الكاشير ال.
10/6/2024
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