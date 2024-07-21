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تصميم وتركيب شبكات داخلية مستقرة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تصميم وتركيب شبكات داخلية مستقرة - في القاهرة مصر

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شبكات داخلية لأفضل اتصال** 🌐 استمتع بأداء قوي واتصال سلس داخل مؤسستك تصميم متكامل يضمن سرعة وكفاءة عالية دعم كامل لتوسيع شبكتك المستقبلية. 🌐 #شبكات_داخلية #اتصال_مستمر #أداء_عالي #تكنولوجيا_المعلومات اتصل بنا اليوم للاستفادة من خدماتنا المميزة 📞💼 #تركيب_شبكات #أون_لاين_تك متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ‏ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا ‏Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 ‏Email: [email protected] ‏Website: www.onlinetech-eg.com وللتواصل واتس اب:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01026009733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/8/2024
رقم الإعلان: 2280098

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تصميم ساوند سيستم بأحدث التقنيات - في القاهرة مصر

تصميم ساوند سيستم بأحدث التقنيات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تصميم ساوند سيستم بأحدث التقنيات من أون لاين تك احصل على تجربة صوتية لا مثيل لها مع أنظمة الساوند س.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

21/7/2024
صورة الاعلان: سماعات سقف ساقط ماركة TOA اليابانية - في القاهرة مصر

سماعات سقف ساقط ماركة TOA اليابانية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سماعات سقف ساقط ماركة TOA اليابانية بالمواصفات الاتية سماعات سقف ساقط السماعه تشتغل في 100 فولت ( 6 .
العنوان:

القاهرة - مصر

19,555 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: أفضل أنظمة ساوند سيستم للمنزل - في القاهرة مصر

أفضل أنظمة ساوند سيستم للمنزل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أفضل أنظمة ساوند سيستم للمنزل من أون لاين تك استمتع بتجربة صوتية لا مثيل لها في منزلك مع أنظمة السا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: تركيب شبكات داخلية بسرعة فائقة - في القاهرة مصر

تركيب شبكات داخلية بسرعة فائقة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب شبكات داخلية بسرعة وكفاءة من أون لاين تك احصل على حلول شبكية متطورة تضمن لك اتصالاً سريعًا ومس.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/7/2024
صورة الاعلان: نظام كول سنتر - أنظمة الكول سنتر المتطورة - في القاهرة مصر

نظام كول سنتر - أنظمة الكول سنتر المتطورة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اكتشف نظام الكول سنتر الشامل من أون لاين تك لتحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة عملياتك 🌟 .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

11/7/2024
صورة الاعلان: حلول متقدمة لتركيبات الشبكات الداخلية - في القاهرة مصر

حلول متقدمة لتركيبات الشبكات الداخلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيبات شبكات داخلية عالية الجودة من أون لاين تك احصل على أفضل حلول الشبكات الداخلية لتضمن اتصالًا س.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: تركيب شبكات داخلية بأعلى معايير الأمان - في القاهرة مصر

تركيب شبكات داخلية بأعلى معايير الأمان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب شبكات داخلية بسرعة وكفاءة من أون لاين تك احصل على حلول شبكية متطورة تضمن لك اتصالاً سريعًا و.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/7/2024
صورة الاعلان: ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450 من أون لاين تك - في القاهرة مصر

ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450 من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450 من أون لاين تك احصل على كفاءة وسهولة في إدارة مبيعاتك مع ماكينة الكاشير.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

2/7/2024
صورة الاعلان: تركيب ساوند سيستم للمنازل والشركات - في القاهرة مصر

تركيب ساوند سيستم للمنازل والشركات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب ساوند سيستم للمنازل والشركات من أون لاين تك اجعل تجربتك الصوتية أكثر تميزاً مع حلول تركيب ساو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: أحدث أجهزة كاشير للسوبر ماركت - في القاهرة مصر

أحدث أجهزة كاشير للسوبر ماركت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب أجهزة الكاشير من أون لاين تك احصل على حلول متكاملة لإدارة مبيعاتك بكفاءة مع أجهزة الكاشير الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: ماكينة كاشير كاسيو SE-C450 للمحلات التجارية - في القاهرة مصر

ماكينة كاشير كاسيو SE-C450 للمحلات التجارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450 من أون لاين تك مع ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450، قم بتحسين إدارة مبيعاتك.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: أفضل نظام كول سنتر للشركات - في القاهرة مصر

أفضل نظام كول سنتر للشركات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نظام كول سنتر لتحسين خدمة العملاء من أون لاين تك ارتقِ بخدمة العملاء في شركتك مع نظام الكول سنتر ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: تقنيات الشبكات الداخلية - شركة اون لاين تك - في القاهرة مصر

تقنيات الشبكات الداخلية - شركة اون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على شبكات داخلية عالية الأداء مع أون لاين تك تقدم لك أون لاين تك أفضل حلول تركيب الشبكات الداخل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: تركيب شبكات داخلية للمكاتب والشركات - في القاهرة مصر

تركيب شبكات داخلية للمكاتب والشركات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على أفضل خدمات تركيب الشبكات الداخلية مع شركة أون لاين تك سواء كنت تبني منزلاً جديداً أو ترغب.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: إدارة مبيعاتك بذكاء مع أجهزة الكاشير المتطورة - في القاهرة مصر

إدارة مبيعاتك بذكاء مع أجهزة الكاشير المتطورة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سهل عمليات البيع مع أجهزة الكاشير المتطورة من أون لاين تك تقدم لك أون لاين تك أحدث أجهزة الكاشير ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

10/6/2024
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