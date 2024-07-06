تصميم حديث | سعر جيد | بدون عمولة | دفعة أولى 5%

بدون عمولة تملك شقتك من المطور مباشرة فى جزيرة ياس هذه الوحدة تتكون من : - غرفة نوم ماستر - غرفة.

"شقة فاخرة ، إطلالة رائعة على الحديقة، بدون عمولة!" تتكون الشقة من : - 3 غرف ماستر - غرفة.

انقل قريبا لشقه بالطوابق العليا مع بلكونة مطلة على البحر تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع غرف.

إستثمر الان بجزيرة ياس بدون عمولة من المطور مباشرة هذه الشقة تتكون من : - غرفة نوم ماستر - غرفة.

تملك الان شقة 3 غرف+غرفة خادمة | بلا عمولة مع خطة دفع مريحة • 10% دفعة مقدمة • خطة السداد حتى ما بع.

عرض ممتاز | مجتمع رائع | من المطور مباشرة | بدون عمولة هذه الوحدة تتكون من: - غرفة نوم ماستر -من.

شقة مكونة من غرفة وصالة |اطلالة رائعة علي المدينة **هذه الشقة مكونة من : -غرفة نوم ماستر -غرفة معي.

احصل على شقة غرفتين نوم بالطابق الأرضي من غيرعمولة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم .

شقة بالطوابق العليا ومساحة كبيره مع اطلالة خلابة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غر.

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