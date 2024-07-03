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تصميم تطبيق إعلانات – تصميم موقع إعلانات مبوبة – مع تك سوفت – Tec soft

(للبيع)

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البحرين (المحرق) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تصميم تطبيق إعلانات – تصميم موقع إعلانات مبوبة – مع تك سوفت – Tec soft - في المحرق البحرين

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•تصميم تطبيق إعلانات مع شركة تك سوفت للحلول الذكية بأحدث تقنيات التصميم والبرمجة العالمية . •تصميم تطبيق إعلانات – تصميم موقع إعلانات مبوبة في مجالات مختلفة ( الحيوانات الأليفة – الثروة الحيوانية – العقارات – السيارات – كل المنتجات بجميع أنواعها ) . •قمنا بـ تصميم تطبيق إعلانات – تصميم موقع إعلانات مبوبة في أكثر من دولة مثل مصر والسعودية والكويت والعراق وموريتانيا . •للمزيد عن شركة تك سوفت للحلول الذكية / -للاستفسار من داخل مصر اتصل بنا على 01277773580
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تك سوفت للحلول الذكية
التليفون: 00201277773580

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 6 اكتوبر - الجيزة- 6 اكتوبر
المحرق -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/8/2024
رقم الإعلان: 2280486

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صورة الاعلان: إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART - في المحرق البحرين

إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

(للبيع)

- في المحرق البحرين

•إنشاء تطبيقات باستخدام أحدث أدوات التصميم والبرمجة العالمية . •إنشاء تطبيقات مع شركة تك سوفت للحل.
العنوان:

المحرق - البحرين

اتصل

3/7/2024
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