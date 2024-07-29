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تصميم بوثات , اجنحة معارض Exhibition باحتراف

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تصميم 3D لجميع انواع البوثات الخاصه باجنحه المعارض والفعاليات الترفيهية والتجارية واستاندات عرض 3d ,مع مخطط 2d للتنفيذ سرعه في التصميمات و التزام بالمواعيد , نقدم افكار حديثه وعصريه , امكانية عمل التصاميم صور او قابلة للتجول
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aboomar
التليفون: 00962786774697

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: amman- عمان
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 250 دولار
تاريخ الإعلان: 29/7/2024
رقم الإعلان: 2279345

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك بمدينة شخبوط

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك بمدينة شخبوط

(للبيع)

*تتكون الفيلا من: - 8 غرف نوم . - 8 حمامات . - منطقة معيشة وطعام واسعة. - قاعات كبيرة. - أربعة مداخ.
القسم: 

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى مدينة شخبوط

تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى مدينة شخبوط

(للبيع)

*فيلا بمدينة شخبوط: - تشطيب ديلوكس - موقع مميز على زاويه - 6 غرف ماستر - مجلس رجال - مجلس حريمي .
القسم: 

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى مدينة شخبوط

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى مدينة شخبوط

(للبيع)

*فيلا بمدينة شخبوط تتكون من: - 7غرف نوم. - مجلس. - 3 مطابخ. - غرفة طعام. - صالة. - مكتب. - غرفتين .
القسم: 

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية رائعة | فيلا للبيع بموقع متميز

فرصة استثمارية رائعة | فيلا للبيع بموقع متميز

(للبيع)

الفيلا مقسمة ل 6 شقق منفصلة بعدادات موثقة من البلدية: -شقتين:(4 غرف نوم + صاله) -4 شقق:(3 غرف نوم + .
القسم: 

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29/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | شقة غرفة وصالة| موقع مميز

للبيع | شقة غرفة وصالة| موقع مميز

(للبيع)

للبيع | شقة غرفة وصالة| موقع مميز * الشقه مكونه من : - غرفه نوم ماستر - غرفه طعام / جلوس - مطبخ -.
القسم: 

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا تصميم عصري سعر حصري فى مدينة شخبوط

امتلك فيلا تصميم عصري سعر حصري فى مدينة شخبوط

(للبيع)

*فيلا سوبر ديلوكس مكونة من: - 10 غرف نوم - 3 صالات - مجلسين - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري - مطبخ خ.
القسم: 

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29/7/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي

للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي

(للبيع)

*تتكون الفيلا من: -7 شقق كل شقة تحتوي علي: -(3 غرف نوم - صالة) -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم ا.
القسم: 

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان | فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز

تملك الان | فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز

(للبيع)

تتكون الفيلا من: -6 غرف ماستر -مجلس كبير -مطبخ بمدخل منفصل -غرفة طعام\معيشة كبيرة -غرفة خادمة -.
القسم: 

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان ! استيديو | تشطيب فاخر | موقع ممتاز

امتلك الان ! استيديو | تشطيب فاخر | موقع ممتاز

(للبيع)

امتلك الان ! استيديو | تشطيب فاخر | موقع ممتاز يتكون هذا الاستوديو المريح من: - غرفة نوم / معيشة -.
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29/7/2024
صورة الاعلان: فيلا فخمة 4 غرف ماستر & حديقة |بسعر قابل للتفاوض

فيلا فخمة 4 غرف ماستر & حديقة |بسعر قابل للتفاوض

(للبيع)

فيلا فخمة 4 غرف ماستر & حديقة |بسعر قابل للتفاوض تتكون الفيلا من:- * الطابق الأرضي : - غرفة نوم ما.
القسم: 

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة

فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة

(للبيع)

*تتكون الفيلا: -5 غرف نوم ماستر -غرفتين نوم -مجلس مع حمام -بلكونة كبيرة -4 غرف معيشة -مطبخ -غرفتين .
القسم: 

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة

فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة

(للبيع)

*تتكون الفيلا: -5 غرف نوم ماستر -غرفتين نوم -مجلس مع حمام -بلكونة كبيرة -4 غرف معيشة -مطبخ -غرفتين .
القسم: 

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: امتلكها الآن! فيلا فاخرة | 8 غرف نوم | جديدة تماماً

امتلكها الآن! فيلا فاخرة | 8 غرف نوم | جديدة تماماً

(للبيع)

تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم-مجلس -صالتين عائلة -صالة طعام -غرفة خادمة-مطبخ-غرفة غسيل و.
القسم: 

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29/7/2024
صورة الاعلان: شقه بها غرفه خادمة وبلكونة كبيره بحديقه خاصه

شقه بها غرفه خادمة وبلكونة كبيره بحديقه خاصه

(للبيع)

شقه بها غرفه خادمة وبلكونة كبيره بحديقه خاصه الشقة مكونة من : - 3 غرف نوم ماستر - غرفة معيشة / طع.
القسم: 

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29/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا تجاريه موقع رائع فى الخالديه

تملك الان فيلا تجاريه موقع رائع فى الخالديه

(للبيع)

*فيلا تجارية : *4 طوابق (بدروم + 3 طوابق): - تضم 15 عيادة - 3 غرف علاج - غرفة عمليات كبيرة - غرفة ع.
القسم: 

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29/7/2024
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