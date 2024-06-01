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تصليح كراسي وطاولات ومكاتب واثاث
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|تصليح كراسي وطاولات ومكاتب واثاث وغرف النوم وأبواب درايش وفتح اقفال وتبديل وزجاج ومريا وصيانة اروبي وصني واكيا وأبيات 66243710
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نجار محمد العامر
|التليفون:
|66243710
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|العنوان:
|- روضه
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275615
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