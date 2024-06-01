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تصليح كراسي وطاولات ومكاتب واثاث

(فرصة عمل)

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الكويت (حولي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تصليح كراسي وطاولات ومكاتب واثاث وغرف النوم وأبواب درايش وفتح اقفال وتبديل وزجاج ومريا وصيانة اروبي وصني واكيا وأبيات 66243710
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نجار محمد العامر
التليفون: 66243710

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - روضه
حولي -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/7/2024
رقم الإعلان: 2275615

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع في مدينة 6 اكتوبر

شقة للبيع في مدينة 6 اكتوبر

(للبيع)

شقةبمدينة6اكتوبرخاصة ببنك التعميروالاسكان الحي الـ 11 مساحة 110م الدور الاول تشطيب لوكس .
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: "استشاري زراعي متمرس: خبرة 15 عامًا في إدارة مشاريع زراعة المائية العمودية"

"استشاري زراعي متمرس: خبرة 15 عامًا في إدارة مشاريع زراعة المائية العمودية"

(طلب عمل)

خبرة 10+ سنة في إدارة تقنيات المزارع المائية الحديثة . حاصل على دبلوم تقني فلاحي .و ترخيص لمزاولة مه.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

21/4/2024
صورة الاعلان: مدرس أول لغة عربية خبرة 27 عاما بالمناهج الكويتية

مدرس أول لغة عربية خبرة 27 عاما بالمناهج الكويتية

(طلب عمل)

مدرس أول لغة عربية خبرة 27 عاما للمرحلة المتوسطة والثانوية و المعهد الديني شرح شامل للمنهج وتبسيط قو.

10 دينار

14/4/2024
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