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تصفية مكتب بالكامل

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تصفية مكتب بالكامل - في 6 أكتوبر مصر

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الاثاث عبارة عن : - عدد 6 مكاتب موظف موديل سوليتير متين و انيق بمقاسات 100سم عرض و 60 سم ارتفاع شامل الستارة الامامية معدن و الشاسيه معدن يتميز بتصميمه العملي الذي يضمن الراحة اثناء العمل بما في ذلك ادراج بقفل مركزي وستارة خشبية للخصوصية، بالاضافة الي فتحة تنظيم اسلاك - عدد ٣ خلية عمل رباعية بمجموع ١٢ مكتب موديل سوليتير مقاس المكتب 100*60 سم علي ارجل و ستارة معدن شامل عدد 2 بارتشن امامي مقاس 100*35 سم زجاج مصنفر شرائح 2*2سم خشب mdf اسباني مستورد عالي الجودة والتحمل عملية لاستغلال و تقسيم الم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نانسي محمد
التليفون: 01142621368

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العنوان: مدينة الفردوس- الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 220,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2024
رقم الإعلان: 2283052

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اثاث مكتبي للبيع مكاتب كراسي اثاث شركات اوفيس وود - في 6 أكتوبر مصر

اثاث مكتبي للبيع مكاتب كراسي اثاث شركات اوفيس وود

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات مكاتب كراسي خلايا عمل اثاث شركات مكتبي طاولات اجتماعات ستائر مكتبية.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

1 جنيه

27/5/2024
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