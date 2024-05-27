تصفية مكتب بالكامل

الاثاث عبارة عن : - عدد 6 مكاتب موظف موديل سوليتير متين و انيق بمقاسات 100سم عرض و 60 سم ارتفاع شامل الستارة الامامية معدن و الشاسيه معدن يتميز بتصميمه العملي الذي يضمن الراحة اثناء العمل بما في ذلك ادراج بقفل مركزي وستارة خشبية للخصوصية، بالاضافة الي فتحة تنظيم اسلاك - عدد ٣ خلية عمل رباعية بمجموع ١٢ مكتب موديل سوليتير مقاس المكتب 100*60 سم علي ارجل و ستارة معدن شامل عدد 2 بارتشن امامي مقاس 100*35 سم زجاج مصنفر شرائح 2*2سم خشب mdf اسباني مستورد عالي الجودة والتحمل عملية لاستغلال و تقسيم الم