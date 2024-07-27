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تركيب كاميرات مراقبة للمنازل والشركات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تركيب كاميرات مراقبة للمنازل والشركات - في القاهرة مصر

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تركيب كاميرات مراقبة للمنازل والشركات من شركة أون لاين تك هل تبحث عن الأمان والراحة لممتلكاتك؟ مع أون لاين تك، نقدم لك حلول تركيب كاميرات المراقبة بأعلى جودة لتوفير الحماية اللازمة لمنزلك أو شركتك. 💼 **مزايا خدماتنا:** 👁️‍🗨️ - تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة - أنظمة مراقبة ذكية ومتطورة - تركيب سريع واحترافي - دعم فني مستمر وصيانة دورية كن على اطلاع دائم بما يحدث في ممتلكاتك واستمتع براحة البال مع حلول المراقبة. #تركيب_كاميرات_مراقبة #أون_لاين_تك #أمان_وحماية #مراقبة_ذكية متوافر فى شركة #
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01026009733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2024
رقم الإعلان: 2279023

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صورة الاعلان: أنظمة كول سنتر ذكية وفعالة من أون لاين تك - في القاهرة مصر

أنظمة كول سنتر ذكية وفعالة من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أنظمة كول سنتر ذكية وفعالة من أون لاين تك تميز بخدمة عملاء لا مثيل لها مع أنظمة الكول سنتر الذكية .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: تركيب شبكات داخلية للمنازل والمكاتب - في القاهرة مصر

تركيب شبكات داخلية للمنازل والمكاتب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب شبكات داخلية من شركة أون لاين تك هل تبحث عن حلول تقنية متكاملة لتركيب الشبكات الداخلية في منز.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: سنترالات باناسونيك – KX-NS500 - في القاهرة مصر

سنترالات باناسونيك – KX-NS500

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على أفضل سنترالات باناسونيك موديل KX-NS500 المتطورة 🏢 💼 مثالي للشركات والمكاتب.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: جهاز بصمة الوجه واليد ZK-MB20 - في القاهرة مصر

جهاز بصمة الوجه واليد ZK-MB20

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز بصمة الوجه واليد ZK-MB20 من أون لاين تك تمتع بأعلى مستويات الأمان والتقنية مع جهاز ZK-MB20 الذ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: أحدث تقنيات كاميرات المراقبة - في القاهرة مصر

أحدث تقنيات كاميرات المراقبة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نظمة كاميرات مراقبة متكاملة من أون لاين تك احمِ ممتلكاتك وتابع أعمالك بكل ثقة مع أنظمة كاميرات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

21/7/2024
صورة الاعلان: جهاز البصمة ZK-K40 PRO للحضور والانصراف - في القاهرة مصر

جهاز البصمة ZK-K40 PRO للحضور والانصراف

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز ZK-K40 PRO لتتبع الموظفين من 📈👨‍💼 أون لاين تك احصل على جهاز ZK-K40 PRO.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: هاتف Panasonic KX-NT305 الذكي - في القاهرة مصر

هاتف Panasonic KX-NT305 الذكي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هاتف Panasonic KX-NT305 الذكي من أون لاين تك اكتشف الأداء الفائق والتصميم العصري مع هاتف Panasonic .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: أجهزة البصمة لتتبع الموظفين - في القاهرة مصر

أجهزة البصمة لتتبع الموظفين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أجهزة البصمة لتتبع الموظفين من أون لاين تك قم بتحسين إدارة حضور وانصراف الموظفين مع أجهزة البصمة .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: أفضل أجهزة الكاشير المتطورة - في القاهرة مصر

أفضل أجهزة الكاشير المتطورة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أجهزة كاشير متطورة للمحلات من أون لاين تك احصل على أحدث أجهزة الكاشير لتسهيل عمليات البيع في متجرك .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة بأسعار مناسبة - في القاهرة مصر

كاميرات مراقبة بأسعار مناسبة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على كاميرات مراقبة بجودة عالية من أون لاين تك تقدم لك أون لاين تك أحدث كاميرات المراقبة ذات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/7/2024
صورة الاعلان: هاز بصمة ZKTeco K14 Pro المتطور - في القاهرة مصر

هاز بصمة ZKTeco K14 Pro المتطور

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اكتشف أفضل جهاز بصمة ZKTeco K14 Pro من أون لاين تك اجعل إدارة حضور وانصراف موظفيك أكثر سهولة ودقة .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

10/7/2024
صورة الاعلان: نظام كول سنتر متكامل وفعال - في القاهرة مصر

نظام كول سنتر متكامل وفعال

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نظام كول سنتر متكامل وفعال من أون لاين تك هل تبحث عن طريقة لتحسين خدمة العملاء وزيادة كفاءة فريق الد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: أحدث تقنيات السنترالات الداخلية - في القاهرة مصر

أحدث تقنيات السنترالات الداخلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سنترالات داخلية متقدمة للشركات من أون لاين تك هل تبحث عن تحسين اتصالات شركتك؟ نقدم لك أنظمة سنترالا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة بأسعار معقولة - في القاهرة مصر

كاميرات مراقبة بأسعار معقولة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احمِ منزلك مع كاميرات مراقبة من أون لاين تك احصل على راحة البال والأمان الكامل مع كاميرات المراقبة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 دولار

6/7/2024
صورة الاعلان: أفضل عرض لـ 4 كاميرات هيك فيجن - في القاهرة مصر

أفضل عرض لـ 4 كاميرات هيك فيجن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أمان منزلك يبدأ مع أون لاين تك احصل على حماية فائقة لمنزلك مع عرض تركيب 4 كاميرات مراقبة هيك فيجن ع.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

2/7/2024
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