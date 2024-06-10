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تركيب شبكات داخلية للمكاتب والشركات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|احصل على أفضل خدمات تركيب الشبكات الداخلية مع شركة أون لاين تك سواء كنت تبني منزلاً جديداً أو ترغب في تحديث الشبكة في مكتبك نحن هنا لنقدم لك حلولاً متكاملة ومبتكرة لتركيب الشبكات الداخلية فريقنا المتخصص يضمن لك تركيباً سريعاً وكفاءة عالية في الأداء لضمان اتصال سلس وآمن مع أون لاين تك استمتع باتصال مستقر وسرعات عالية لتلبية كافة احتياجاتك في العمل أو المنزل #شبكات_داخلية #تركيب_شبكات #أون_لاين_تك #اتصال_سريع #تكنولوجيا_الاتصالات #حلول_الشبكات #اتصالات_آمنة #شبكات_منزلية #شبكات_مكتبية متواف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01005069015
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- Al Muntazah
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273181
سهل عمليات البيع مع أجهزة الكاشير المتطورة من أون لاين تك تقدم لك أون لاين تك أحدث أجهزة الكاشير ال.
10/6/2024
تصميم الشبكات الداخلية من أون لاين تك تحتاج إلى شبكة داخلية موثوقة وفعالة لمؤسستك أو منزلك؟ أون لاين.
5/6/2024
خبراء في تصميم الساوند سيستم شركة أون لاين تك هل تبحث عن تجربة صوتية لا مثيل لها؟ أون لاين تك هي خيا.
5/6/2024
عزز اتصالات شركتك مع نظام PABX 108 من أون لاين تك يقدم لك نظام PABX 108 حلاً متكاملاً لإدارة الاتصال.
3/6/2024
ارتقِ بأعمالك مع ماكينة الكاشير SE-C450 من أون لاين تك تقدم لك ماكينة الكاشير موديل SE-C450 من كاسي.
3/6/2024
ارتقِ بأعمالك مع ماكينة الكاشير كاسيو موديل TE-4000F من أون لاين تك تتميز ماكينة الكاشير كاسيو بتصمي.
28/5/2024
مهمتنا هي تصميم وتنفيذ شبكات داخلية متطورة تلبي متطلبات عملكم بكفاءة عالية وأمان مضمون نحن نقدم خدم.
27/5/2024
تعرف على أحدث أجهزة الكاشير من شركة أون لاين تك نقدم لك أجهزة كاشير متطورة تتميز بسهولة الاستخدام و.
25/5/2024
احصل على أفضل خدمات تركيب الشبكات الداخلية مع شركة أون لاين تك سواء كنت تبني منزلاً جديداً أو ترغب.
25/5/2024
احصل على تجربة صوتية لا مثيل لها مع أجهزة الساوند سيستم من أون لاين تك نقدم لك أحدث التقنيات لتستمتع.
20/5/2024
احصل على أفضل حلول تركيب الشبكات الداخلية مع أون لاين تك نوفر لك خدمة متكاملة لضمان اتصال مستقر وسري.
20/5/2024
فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمكتبات والم.
3/4/2024
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