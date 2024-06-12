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تركيب سنترالات داخلية للشركات والمكاتب
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تركيب سنترالات داخلية للشركات والمكاتب من أون لاين تك نوفر لك حلولًا متقدمة لتركيب سنترالات داخلية تضمن لك إدارة اتصالات فعالة وسلسة داخل شركتك أو مكتبك مع أون لاين تك احصل على نظام اتصالات متكامل يدعم نمو أعمالك مميزات سنترالات أون لاين تك - إدارة مكالمات فعالة توزيع وتنظيم المكالمات بكفاءة. - توسعة مرنة إمكانية التوسع مع نمو أعمالك. -دعم فني مستمر صيانة ودعم فني لضمان أفضل أداء. 📞 اتصل بنا الآن للحصول على استشارة مجانية وعرض أسعار مميز #سنترالات_داخلية #أون_لاين_تك #إدارة_الاتصالات #شركات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أجهزة الانتركم في كل بيت مصري
|التليفون:
|01005069015
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- Al Muntazah
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274316
اكتشف أفضل نظام كول سنتر من أون لاين تك! مع نظام الكول سنتر المتطور من أون لاين تك يمكنك تحسين خدمة .
12/6/2024
عزز كفاءة اتصالات شركتك مع خدمات تركيب السنترالات الداخلية من شركة أون لاين تك نوفر لك حلول سنترالات.
27/5/2024
حلول اتصالات متميزة مع سنترال داخلي PABX - 308 من أون لاين تك 💡 هل تبحث عن وسيلة فعالة لتحس.
22/5/2024
احصل على أفضل تجربة أمان واتصال مع أجهزة الانتركم المرئي والصوتي تقدم لك أون لاين تك أحدث تقنيات الا.
18/5/2024
تعتبر السنترالات الداخلية من أون لاين تك الحل الأمثل لتنظيم عمليات الاتصالات داخل شركتك بكفاءة عالي.
13/5/2024
احصل على تجربة اتصالات داخلية سلسة وفعالة مع تركيب السنترالات الداخلية من أون لاين تك! نقدم حلولاً.
29/4/2024
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