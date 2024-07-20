(للبيع)
|تركيب وصيانة السنترالات الداخلية نوفر لك أفضل خدمات تركيب وصيانة السنترالات الداخلية لضمان تواصل فعال وسريع داخل مؤسستك فريقنا المتخصص يضمن لك تجربة خالية من المشاكل وجودة اتصال عالية. تركيب سنترالات داخلية احترافية للشركات حسن اتصالاتك الداخلية مع سنترالات احترافية من أون لاين تك نظام متكامل يضمن لك سهولة التواصل بين الأقسام والمكاتب مع خيارات تخصيص تناسب احتياجاتك. #سنترالات_داخلية #أون_لاين_تك #اتصالات_احترافية #تحسين_التواصل متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282850
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه