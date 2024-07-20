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تركيب سنترالات داخلية احترافية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تركيب سنترالات داخلية احترافية - في القاهرة مصر

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تركيب وصيانة السنترالات الداخلية نوفر لك أفضل خدمات تركيب وصيانة السنترالات الداخلية لضمان تواصل فعال وسريع داخل مؤسستك فريقنا المتخصص يضمن لك تجربة خالية من المشاكل وجودة اتصال عالية. تركيب سنترالات داخلية احترافية للشركات حسن اتصالاتك الداخلية مع سنترالات احترافية من أون لاين تك نظام متكامل يضمن لك سهولة التواصل بين الأقسام والمكاتب مع خيارات تخصيص تناسب احتياجاتك. #سنترالات_داخلية #أون_لاين_تك #اتصالات_احترافية #تحسين_التواصل متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ‏ولمعرفة كافة عروضنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01026009733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2024
رقم الإعلان: 2282850

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صورة الاعلان: سنترالات داخلية للمنازل والمكاتب - في القاهرة مصر

سنترالات داخلية للمنازل والمكاتب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سنترالات داخلية لتحسين الاتصالات من أون لاين تك اجعل اتصالات شركتك أكثر فعالية وكفاءة مع سنترالات د.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: تركيب سنترالات داخلية للشركات والمكاتب - في القاهرة مصر

تركيب سنترالات داخلية للشركات والمكاتب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب سنترالات داخلية للشركات والمكاتب من أون لاين تك نوفر لك حلولًا متقدمة لتركيب سنترالات داخلية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: أفضل نظام كول سنتر- شركة أون لاين تك - في القاهرة مصر

أفضل نظام كول سنتر- شركة أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اكتشف أفضل نظام كول سنتر من أون لاين تك! مع نظام الكول سنتر المتطور من أون لاين تك يمكنك تحسين خدمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: تركيب سنترالات داخلية بجودة عالية - في القاهرة مصر

تركيب سنترالات داخلية بجودة عالية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عزز كفاءة اتصالات شركتك مع خدمات تركيب السنترالات الداخلية من شركة أون لاين تك نوفر لك حلول سنترالات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/5/2024
صورة الاعلان: سنترال Pabx - 308 حل اتصالات متكامل من أون لاين تك - في القاهرة مصر

سنترال Pabx - 308 حل اتصالات متكامل من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حلول اتصالات متميزة مع سنترال داخلي PABX - 308 من أون لاين تك 💡 هل تبحث عن وسيلة فعالة لتحس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

22/5/2024
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