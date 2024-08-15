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تركيبات hpl قواطيع و فواصل
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| سيبوني هنا وعدوا عليا بكره 😍 نورن ديزاين قررت تفرحنا 🙏 العرض اللي بيحصل من السنة للسنة 😍 الحقوه بسرعة ده انتوا هتدعولي وابقًوا بقه فرجوني🙈 خصومات جامده على سعر المتر الكومباكت الصينى sunfull و الهندى green lam هنقول خصومات وعروض خاصه جامده جداااا جداااااا على سعر المتر للكميات ومتوافر لدينا ايضا عروض وخصومات على سعر المتر على الكميات الصغيره للكومباكت الصينى والهندى ومتوافر لدينا جميع انواع الكوريان بعروض وخصومات على سعر المتر نورن ديزاين اسـم لكل مشروع م / وائل م / ففيان للا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كومباكت شغلك مضمون مع نورن ديزاين
|التليفون:
|01551557251
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|العنوان:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282549
تركيب قرص ابيض كوريان corian تركيب قرص ابيض و الوان كوريان corian ضد البقع و لبكتريا شركة ايجي ستون.
15/8/2024
جميع خامات الكومباكت hpl شركة نورن ديزاين بتضمنلك جوده وفنش مظبوط وتوريد وتركيب في ميعاده كومباكت ص.
15/8/2024
قواطيع حمامات كومباكت و الواح صيني و هندى توريد و تركيب قواطيع حمامات كومباكت و توريد الواح صيني و ه.
15/8/2024
عروض الصيف من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl بالوان الصيف المتميزة وجودة عالية مش بس عروووض لاء ارخ.
14/8/2024
اسرع وقت لتركيب قرص الكوريان لو عايز تعمل قرصة مطبخك او وحدة حمام بيتك كوريان .ايجي ستون عندها كل.
13/8/2024
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12/8/2024
شركة نور ديزاين 👍 للكومباكت والكوريان الصناعى و السيكوريت و الكلادينج يسعدها التعاون معكم و.
11/8/2024
نحن شركة نور ديزاين متخصصون فى توريد وتصنيع ابواب حمامات كومباكت . قواطيع_حمامات و ابواب_حمامات و .
10/8/2024
قواطيع حمامات باكسسوارات اسود بالمتر المربع قواطيع حمامات كومباكت باكسسوارات اسود شركة ايجي ستون #.
10/8/2024
شركه نورن ديزاين الكوريان (الرخام الصناعى لجميع التصميمات والأشكال التى تتناسب ديكورات وعروض وخصومات.
7/8/2024
1شركه نورن ديزاين الكوريان (الرخام الصناعى لجميع التصميمات والأشكال التى تتناسب ديكورات وعروض وخصوم.
6/8/2024
قرص كوريان للمعامل و المطابخ قرص كوريان للمعامل و المطابخ شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022.
6/8/2024
تركيب مختلف الوان الكوريان تركيب مختلف الوان الكوريان الكورى المستورد شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتك.
1/8/2024
يا صيف يا صيف . عيش الصيف بانتعاش وانسى حرارة الصيف هتصيف و تنفذ مشروعك باقل سعر و تحدى مع عروض.
1/8/2024
– شركة نور ديزاين متخصصة فى توريد و تركيب جميع اعمال الكومباكت و الكوريان لمعرفة سابقة اعمال نور دي.
31/7/2024
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