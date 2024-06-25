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ترابيزات طاولات الطعام
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادوات النجارة المتعارف عليها و المتاحه و يتم عمل وصلات بدون ظهور لحامات باستخدام مادة لاصقة متطابقة اللون و تساعد عملية التشكيل الحرارى فى انشاء اشكال مختلفة. منتجات الكوريان وحدات حمام كوريان مطابخ كوريان احواض زرع كوريان ترابيزات كوريان تجاليد كوريان مستشفيات ومعامل وبنوك تجاليد حوائط كوريان ارضيات اسانسير كوريان كاونترات استقبال كوريان Corian Sinks نورن ديزاين اسم لكل مشروع كل يوم خصم جديد، كل يوم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Corian norun
|التليفون:
|01015021006
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|العنوان:
|18 ش الوحدة العربية جسر السويس امام نادى الشمس- القاهرة, Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274578
كونترات مشتشفيات كاونترات استقبال كاونترات مطاعم كاونترات كوريان رخام صناعى بديل الرخام الطبيعى شركة.
25/6/2024
نورن ديزاين الوكيل المعتمد فى مصر لاستراد و تصنيع و توزيع الكومباكت hpl الصينى و الهندى ماركة GREEN.
24/6/2024
شركة نور ديزاين بتقدملك الكومباكت HPL ( الصينى + الهندى + الفرنسى ) ( ضد المياه ، الكسر ، عوامل ال.
24/6/2024
احواض كوريان باحدث الديزاينات احواض كوريان كورى مستورد باحدث الديزاينات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_اب.
22/6/2024
لقرص المطابخ كوريان ابيض و الوان اختارى رخامة المطبخ اللى تعيش معاكى العمر كله💪 شركة ايجي ست.
20/6/2024
فنيات تركيب قواطيع الحمامات الكومباكت hpl لدى ايجي ستون اكثر الفنيين خبرة فى اعمال تركيب الكومباكت &.
20/6/2024
( قواطيع حمامات , فواصل مباول , ابواب حمامات , اوشاش حمامات ) *سعر المتر المربع شامل التوريد والترك.
13/6/2024
لإن الكومباكت HPL هو الحل السحري للمساحات الصغيرة وكمان سهل الفك والتركيب مضاد للبكتيريا والفيروسات .
12/6/2024
قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى توريد و تركيب قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة خامة صيني – هندى.
12/6/2024
قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
12/6/2024
قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
12/6/2024
بديل رخام اسود – كوريان اشيك قرصة للحمامات و المطابخ قرص الكوريان باللون الاسود السادة و الكريستال .
11/6/2024
تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكوم.
11/6/2024
قرصة مطبخك بالكوريان المستورد عايز رخامة لمطبخك و حمامك ميبنش فيها اى لحامات و سهلة الصيانة و غير قا.
9/6/2024
جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل.
9/6/2024
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