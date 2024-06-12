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ترابيزات طاولات الطعام

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ترابيزات طاولات الطعام - في القاهرة مصر

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قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادوات النجارة المتعارف عليها و المتاحه و يتم عمل وصلات بدون ظهور لحامات باستخدام مادة لاصقة متطابقة اللون و تساعد عملية التشكيل الحرارى فى انشاء اشكال مختلفة. منتجات الكوريان وحدات حمام كوريان مطابخ كوريان احواض زرع كوريان ترابيزات كوريان تجاليد كوريان مستشفيات ومعامل وبنوك تجاليد حوائط كوريان ارضيات اسانسير كوريان كاونترات استقبال كوريان Corian Sinks نورن ديزاين اسم لكل مشروع كلمنا علي رسائل الصفحه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Corian norun
التليفون: 01015021006

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 ش الوحدة العربية جسر السويس امام نادى الشمس- القاهرة, Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/6/2024
رقم الإعلان: 2273517

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اصل الكومباكت hpl فى نورن ديزاين - في القاهرة مصر

اصل الكومباكت hpl فى نورن ديزاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لإن الكومباكت HPL هو الحل السحري للمساحات الصغيرة وكمان سهل الفك والتركيب مضاد للبكتيريا والفيروسات .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى توريد و تركيب قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة خامة صيني – هندى.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: ترابيزات طاولات الطعام - في القاهرة مصر

ترابيزات طاولات الطعام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: بديل رخام اسود – كوريان - في القاهرة مصر

بديل رخام اسود – كوريان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بديل رخام اسود – كوريان اشيك قرصة للحمامات و المطابخ قرص الكوريان باللون الاسود السادة و الكريستال .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي - في القاهرة مصر

تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكوم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: قرصة مطبخك بالكوريان المستورد - في القاهرة مصر

قرصة مطبخك بالكوريان المستورد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قرصة مطبخك بالكوريان المستورد عايز رخامة لمطبخك و حمامك ميبنش فيها اى لحامات و سهلة الصيانة و غير قا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2024
صورة الاعلان: حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب - في القاهرة مصر

حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

9/6/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات هندى وصينى من نورن ديزاين - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات هندى وصينى من نورن ديزاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مش هتدور كتير لان التنوع عندنا 😉 صاحب مطعم أو كافيه، بتاسس 😄 او تجدد ( الجيم - الفند.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

9/6/2024
صورة الاعلان: حمامات كومباكت hpl مستورد - في القاهرة مصر

حمامات كومباكت hpl مستورد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: كاونتر توب للمطابخ الكورين - في القاهرة مصر

كاونتر توب للمطابخ الكورين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كل يوم خصم جديد، كل يوم فرصة متتفوتش!" للكوريان متانة ممتازة الكوريان مصنوع من الأكليريك بالكامل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: ارخص سعر متر لقواطيع الحمامات - في القاهرة مصر

ارخص سعر متر لقواطيع الحمامات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ارخص سعر متر لقواطيع الحمامات ارخص سعر متر لقواطيع الحمامات الكومباكت hpl شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/6/2024
صورة الاعلان: تركيب و توريد فواصل حمامات كومباكت hpl - في القاهرة مصر

تركيب و توريد فواصل حمامات كومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كومباكت HPL صينى SUN FUL هندى GREEN LAAM فرنسى POLY ROY مميزات الكومباكت hpl •سهل الفك والتركيب و.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/6/2024
صورة الاعلان: تركيب و توريد فواصل حمامات كومباكت hpl - في القاهرة مصر

تركيب و توريد فواصل حمامات كومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كومباكت HPL صينى SUN FUL هندى GREEN LAAM فرنسى POLY ROY مميزات الكومباكت hpl •سهل الفك والتركيب و.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/6/2024
صورة الاعلان: قرص مطابخ و حمامات كوريان مستورد - في القاهرة مصر

قرص مطابخ و حمامات كوريان مستورد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قرص مطابخ و حمامات كوريان مستورد قرص مطابخ و حمامات كوريان كورى مستورد سمك 12 مم شركة ايجي ستون #خبر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

4/6/2024
صورة الاعلان: لوح كومباكت هندى و صينى و فرنساوى - في القاهرة مصر

لوح كومباكت هندى و صينى و فرنساوى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه نورن ديزاين تقدم لكم كومباكت compact hpl قواطيع حمامات- فواص الحمامات- بارتشن حمامات- أبواب حم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/6/2024
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