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ترابيزات طاولات الطعام
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادوات النجارة المتعارف عليها و المتاحه و يتم عمل وصلات بدون ظهور لحامات باستخدام مادة لاصقة متطابقة اللون و تساعد عملية التشكيل الحرارى فى انشاء اشكال مختلفة. منتجات الكوريان وحدات حمام كوريان مطابخ كوريان احواض زرع كوريان ترابيزات كوريان تجاليد كوريان مستشفيات ومعامل وبنوك تجاليد حوائط كوريان ارضيات اسانسير كوريان كاونترات استقبال كوريان Corian Sinks نورن ديزاين اسم لكل مشروع كلمنا علي رسائل الصفحه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Corian norun
|التليفون:
|01015021006
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|العنوان:
|18 ش الوحدة العربية جسر السويس امام نادى الشمس- القاهرة, Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273516
لإن الكومباكت HPL هو الحل السحري للمساحات الصغيرة وكمان سهل الفك والتركيب مضاد للبكتيريا والفيروسات .
12/6/2024
قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى توريد و تركيب قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة خامة صيني – هندى.
12/6/2024
قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
12/6/2024
بديل رخام اسود – كوريان اشيك قرصة للحمامات و المطابخ قرص الكوريان باللون الاسود السادة و الكريستال .
11/6/2024
تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكوم.
11/6/2024
قرصة مطبخك بالكوريان المستورد عايز رخامة لمطبخك و حمامك ميبنش فيها اى لحامات و سهلة الصيانة و غير قا.
9/6/2024
جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل.
9/6/2024
مش هتدور كتير لان التنوع عندنا 😉 صاحب مطعم أو كافيه، بتاسس 😄 او تجدد ( الجيم - الفند.
9/6/2024
جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل.
8/6/2024
كل يوم خصم جديد، كل يوم فرصة متتفوتش!" للكوريان متانة ممتازة الكوريان مصنوع من الأكليريك بالكامل.
8/6/2024
ارخص سعر متر لقواطيع الحمامات ارخص سعر متر لقواطيع الحمامات الكومباكت hpl شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_.
7/6/2024
كومباكت HPL صينى SUN FUL هندى GREEN LAAM فرنسى POLY ROY مميزات الكومباكت hpl •سهل الفك والتركيب و.
6/6/2024
كومباكت HPL صينى SUN FUL هندى GREEN LAAM فرنسى POLY ROY مميزات الكومباكت hpl •سهل الفك والتركيب و.
6/6/2024
قرص مطابخ و حمامات كوريان مستورد قرص مطابخ و حمامات كوريان كورى مستورد سمك 12 مم شركة ايجي ستون #خبر.
4/6/2024
شركه نورن ديزاين تقدم لكم كومباكت compact hpl قواطيع حمامات- فواص الحمامات- بارتشن حمامات- أبواب حم.
4/6/2024
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