ترابيزات طاولات الطعام

قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادوات النجارة المتعارف عليها و المتاحه و يتم عمل وصلات بدون ظهور لحامات باستخدام مادة لاصقة متطابقة اللون و تساعد عملية التشكيل الحرارى فى انشاء اشكال مختلفة. منتجات الكوريان وحدات حمام كوريان مطابخ كوريان احواض زرع كوريان ترابيزات كوريان تجاليد كوريان مستشفيات ومعامل وبنوك تجاليد حوائط كوريان ارضيات اسانسير كوريان كاونترات استقبال كوريان Corian Sinks نورن ديزاين اسم لكل مشروع كلمنا علي رسائل الصفحه