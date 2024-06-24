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تدريس وترجمة اللغة الفارسية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
معلمة لغة فارسية للعرب والأجانب خبرة ٦ أعوام من التدريس في الأكاديميات العربية والمصرية، التدريس اونلاين من خلال استخدام أساليب حديثة متطورة في دراسة اللغة تُمكن المتعلم من بدء ممارسة اللغة بعد أول محاضرتين.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: د/ آية
التليفون: 01273858942

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العنوان: شارع الزهراء الرئيسي- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/6/2024
رقم الإعلان: 2274499

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تأجير افخم سيارات ليموزين زفاف

تأجير افخم سيارات ليموزين زفاف

(للإيجار)

تأجير سيارات للعرس تأجير أفخم سيارات الليموزين لحفلات الزفاف: تجربة الأناقة والفخامة تعتبر حفلات الز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

ايجار هايس وجميع انواع السيارات اتوبيسات ملاكي زفه توصيله مطار استقبال من القاهره لجميع المحافظات اق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: ايجار فانات عائليه فاخره من و إلي المطار

ايجار فانات عائليه فاخره من و إلي المطار

(للإيجار)

خدمة ايجار سيارات مطار ليموزين مطار للايجار 01101727711 الان من خلال اكبر شركة لايجار الاتوبيسات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: حجز نقل سياحي.تورست باص

حجز نقل سياحي.تورست باص

(للإيجار)

أتوبيس سياحى ايجار كوستر للغردقة بأقل الأسعار لذلك استكشاف الغردقة براحة واقتصادية: خدمة تأجير كوست.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطري صيدلية جديدة

مطلوب طبيب بيطري صيدلية جديدة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيب بيطري خبره 5 سنوات بالمجال للعمل بصيدلية بيطرية جديدة ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 ريال

24/6/2024
صورة الاعلان: تأجير باصات للمجموعات الكبيره في مطار القاهرة الدولي

تأجير باصات للمجموعات الكبيره في مطار القاهرة الدولي

(للإيجار)

خدمة ايجار سيارات مطار تقدم شركة رينت باص 01101727711 اكبر اسطول هائل من السيارات السياحية الممتازه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول

شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول

(للبيع)

نورن ديزاين الوكيل المعتمد فى مصر لاستراد و تصنيع و توزيع الكومباكت hpl الصينى و الهندى ماركة GREEN.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول

شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول

(للبيع)

شركة نور ديزاين بتقدملك الكومباكت HPL ( الصينى + الهندى + الفرنسى ) ( ضد المياه ، الكسر ، عوامل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: تركيب سنترالات داخلية للشركات والمكاتب

تركيب سنترالات داخلية للشركات والمكاتب

(للبيع)

تركيب سنترالات داخلية للشركات والمكاتب من أون لاين تك نوفر لك حلولًا متقدمة لتركيب سنترالات داخلية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: أفضل نظام كول سنتر للشركات

أفضل نظام كول سنتر للشركات

(للبيع)

نظام كول سنتر لتحسين خدمة العملاء من أون لاين تك ارتقِ بخدمة العملاء في شركتك مع نظام الكول سنتر ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية للمصانع و المنشئات الكبيرهZKTeco - UFACE 40

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية للمصانع و المنشئات الكبيرهZKTeco - UFACE 40

(للبيع)

جهاز ضبط وإدارة الحضور والانصراف والتحكم في فتح وغلق الأبواب Multi- Biometric Device - 3000 موظف بال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: وحدة تخزين كهرباء / مانع انقطاع كهرباء في اسكندرية

وحدة تخزين كهرباء / مانع انقطاع كهرباء في اسكندرية

(للبيع)

النور بيقطع والجو حر طب عندك مشكله في الكهرباء والسيرفر بيفصل طب عندك مشكله في الكاميرات المراقبه .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية كونفوي CB3000

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية كونفوي CB3000

(للبيع)

جهاز #CB3000 ماركة Convoy جهاز من أفضل أجهزة الحضور و الأنصراف في الفئة الأقتصادية للشركات و المصانع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: عدة تليفون سلكى أرضى باناسونيك TS500 في اسكندرية

عدة تليفون سلكى أرضى باناسونيك TS500 في اسكندرية

(للبيع)

عدة تليفون سلكى أرضى باناسونيك TS500 في اسكندرية Panasonic kx-ts500 تليفون سلكى أرضى بالحصائص التالي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: صيدلية للايجار بالهرم

صيدلية للايجار بالهرم

(للإيجار)

. صيدلية 40م تشطيب فاخر . بها معمل وحمام . شارع جانبي من الثلاثينى – المريوطية - الهرم . منطقة كث.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

8,000 جنيه

24/6/2024
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