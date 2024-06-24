تدريس وترجمة اللغة الفارسية

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النور بيقطع والجو حر طب عندك مشكله في الكهرباء والسيرفر بيفصل طب عندك مشكله في الكاميرات المراقبه .

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