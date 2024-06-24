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تدريس وترجمة اللغة الفارسية
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|معلمة لغة فارسية للعرب والأجانب خبرة ٦ أعوام من التدريس في الأكاديميات العربية والمصرية، التدريس اونلاين من خلال استخدام أساليب حديثة متطورة في دراسة اللغة تُمكن المتعلم من بدء ممارسة اللغة بعد أول محاضرتين.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|د/ آية
|التليفون:
|01273858942
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|العنوان:
|شارع الزهراء الرئيسي- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274499
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