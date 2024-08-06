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تاكوميتر لقياس سرعه الدوران

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تاكوميتر لقياس سرعه الدوران - في القاهرة مصر

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جهاز قياس سرعه الدوران (تاكوميتر) يستخدم لقياس سرعه الدوران على الماكينات والمحركات ونماذج السيارات والعجلات والمخرطة لأعمال قطع المعادن أو الخشب •نطاق الاختبار: 2.5 ~ 99999 دورة في الدقيقة (ص / دقيقة) •الدقة: 0.1 دورة في الدقيقة (0.5 ~ 999.9 دورة في الدقيقة) ؛ 1 دورة في الدقيقة (فوق 1000 دورة في الدقيقة) •دقة القياس: ±(0.05%+1 رقم) •وقت أخذ العينات: 0.6 ثانية (فوق 100 دورة في الدقيقة) أجهزه قياس علميه,تاكوميتر,سرعه دوران,ماكينات,سيارات,محركات,دالتكس ايجيبت,
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس ايجيبت
التليفون: 1001160396-1272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: دائرى المعادى وان قطامية برجO207- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/8/2024
رقم الإعلان: 2280562

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تاكوميتر لقياس سرعه الدوران - في القاهرة مصر

تاكوميتر لقياس سرعه الدوران

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس سرعه الدوران (تاكوميتر) يستخدم لقياس سرعه الدوران على الماكينات والمحركات ونماذج السيارات .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: ماكينات قص نجيله بنزين 7 حصان ذاتيه الحركة - في القاهرة مصر

ماكينات قص نجيله بنزين 7 حصان ذاتيه الحركة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماركة launtop متعددة المستويات 7 مستويات شاسية قوى مدعم ضد الصدأ 7 حصان عرض السلاح ٥١ .
العنوان:

القاهرة - مصر

10,500 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: ماكينات قص نجيله بنزين 7 حصان ذاتيه الحركة - في القاهرة مصر

ماكينات قص نجيله بنزين 7 حصان ذاتيه الحركة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماركة launtop متعددة المستويات 7 مستويات شاسية قوى مدعم ضد الصدأ 7 حصان عرض السلاح ٥١ .
العنوان:

القاهرة - مصر

10,500 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: ماكينة قص نجيله كهربا ماركة bosch الماني 1200 وات - في القاهرة مصر

ماكينة قص نجيله كهربا ماركة bosch الماني 1200 وات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينة قص نجيله كهربا ماركة bosch الماني 1200 وات 3 مستويات ضمان 3 سنوات شركة الامل للتجارة والمعد.
العنوان:

القاهرة - مصر

5,500 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: ميزان ليزر 2 خط ماركة bosch الماني - في القاهرة مصر

ميزان ليزر 2 خط ماركة bosch الماني

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ميزان ليزر 2 خط ماركة bosch الماني مدي 24 متر بالحامل الحائطي والثلاثي شركة الامل للتجارة والمعدا.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,200 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين - في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محلل الرطوبة بالهالوجين يستخدم لقياس الرطوبة فى المواد الصلبة والحبيبية والمسحوق •يعمل على نطاق وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين - في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محلل الرطوبة بالهالوجين يستخدم لقياس الرطوبة فى المواد الصلبة والحبيبية والمسحوق •يعمل على نطاق وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65 - في القاهرة مصر

جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب يستخدم لقياس 16 نوع من الحبوب والبذور •مدى القياس للرطوبة: الحبوب: 8….3.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

30/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65 - في القاهرة مصر

جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب يستخدم لقياس 16 نوع من الحبوب والبذور •مدى القياس للرطوبة: الحبوب: 8….3.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

30/7/2024
صورة الاعلان: كأس اللزوجة - في القاهرة مصر

كأس اللزوجة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كأس اللزوجة •مصمم لتحديد سريع وتقريبي لأوقات التدفق للدهانات والسوائل المماثلة في ورش العمل وفي مصن.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس النشاط المائى - في القاهرة مصر

جهاز قياس النشاط المائى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس النشاط المائى •يستخدم لقياس النشاط المائى للأطعمة واختيار طرق التعبئة والتخزين المعقولة، و.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

25/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس النشاط المائى - في القاهرة مصر

جهاز قياس النشاط المائى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس النشاط المائى •يستخدم لقياس النشاط المائى للأطعمة واختيار طرق التعبئة والتخزين المعقولة، و.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

25/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطووبة فى محتوى النسيج - في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطووبة فى محتوى النسيج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس رطوبة المواد الخام للنسيج •يستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل القطن ومغازل الغزل وغزل الص.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

21/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبه فى محتوى النسيج - في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبه فى محتوى النسيج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس رطوبة المواد الخام للنسيج •يستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل القطن ومغازل الغزل وغزل الص.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

21/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس جوده زيت الطهى - في القاهرة مصر

جهاز قياس جوده زيت الطهى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الزيت هو مادة الطبخ الأساسية للحياة اليومية ومع التفاعل الفيزيائي والكيميائي أثناء عملية الطهي على د.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

12/7/2024
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