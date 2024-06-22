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تاشيرات للتنازل للسعودية

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تفاصيل الإعلان
خليك مع رقم (1) وانت توصل وتحقق حلمك للسفر🇸🇦🇸🇦🇸🇦 تاشيرتك عندنا جهز باسبورك بالمهنة✈✈ المناسبه ليك وسيب الباقي علينا😃 الدفع بعد استلام تاشيرتك علي الجواز👌👍 الاتصال واتساب📱01020889459
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نهال
التليفون: 01552507615

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع السودان- الدقي
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/6/2024
رقم الإعلان: 2274223

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مقاول هناقر و متسودعات

مقاول هناقر و متسودعات

(طلب عمل)

مؤسسة اركان الدرة للمقاولات العامة تصميم وانشاء : الهناقر والمستودعات والحضائر و الاسواق التجاريه .
العنوان:

مكة - السعودية

500 ريال

22/6/2024
صورة الاعلان: جهاز تفايش الحقائب

جهاز تفايش الحقائب

(للبيع)

يعمل جهاز فحص الحقائب عن طريق الأشعه السينية التى تتخلل الحقيبه فتظهر ما بداخلها على الشاشة التى يتا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

22/6/2024
صورة الاعلان: شاشات تفاعلية جديدة للبيع

شاشات تفاعلية جديدة للبيع

(للبيع)

نتشرف بتقديم حزمة متنوعة من الشاشات التفاعلية تصلح للأغراض المختلفة مثل الدعايا والإعلان أو التعليم .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/6/2024
صورة الاعلان: شاشات تفاعلية جديدة للبيع

شاشات تفاعلية جديدة للبيع

(للبيع)

نتشرف بتقديم حزمة متنوعة من الشاشات التفاعلية تصلح للأغراض المختلفة مثل الدعايا والإعلان أو التعليم .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/6/2024
صورة الاعلان: طابعه الكروت البلاستيكية

طابعه الكروت البلاستيكية

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية نوعين طابعه كروت وجه واحد وطابعة كروت بلاستيكية وجهين ياتى مع طابعة الك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة فحص السيارات

اجهزة فحص السيارات

(للبيع)

توريد وتركيب شاشات العرض التفاعلية لعرض الإعلانات وعرض المنتجات والدورات نقدم حلولًا متكاملة لتوريد .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع صبيا نخلان روضة نخلان صبياء

فيلا للبيع صبيا نخلان روضة نخلان صبياء

(للبيع)

فيـلا للبيع روضة نخلان بصبيا تلييس كامل داخلي و خارجي مكتمل وديكور داخلي جبس الاسقف وفتحات الاضاءة ا.
العنوان:

جازان - السعودية
القسم: 

680,000 ريال

18/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب وكلاء لمنتجات العناية الشخصية والمنظفات

مطلوب وكلاء لمنتجات العناية الشخصية والمنظفات

(للشراء (مطلوب))

مؤسسة الفا للصناعات الكيماوية شركة متخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل من شامبو شعر ، منعمات الشعر، سائ.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: بوابات التحكم في الدخول والخروج

بوابات التحكم في الدخول والخروج

(للبيع)

ابتعد عن التأخير والازدحام مع بوابات الدخول والخروج للأفراد! تصميم قوي وفعال لضمان سهولة وسرعة المرو.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

10/6/2024
صورة الاعلان: عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

(للبيع)

•تك سوفت للحلول الذكية هي شركة متخصصة في عمل تطبيق أندرويد منذ عام 2014 وحتى الآن ، ولها أعمال سابق.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/6/2024
صورة الاعلان: عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

(للبيع)

•تك سوفت للحلول الذكية هي شركة متخصصة في عمل تطبيق أندرويد منذ عام 2014 وحتى الآن ، ولها أعمال سابق.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/6/2024
صورة الاعلان: بوابات سيارات الكترونية للبيع

بوابات سيارات الكترونية للبيع

(للبيع)

بوابات سيارات بوابات الكترونية للسيارات بوابات سيارات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات بوابات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/6/2024
صورة الاعلان: بوابات سيارات الكترونية للبيع

بوابات سيارات الكترونية للبيع

(للبيع)

بوابات سيارات بوابات الكترونية للسيارات بوابات سيارات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات بوابات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/6/2024
صورة الاعلان: تصميم ديكور واجهات 3d تصميم قابل للتجول VR

تصميم ديكور واجهات 3d تصميم قابل للتجول VR

(طلب عمل)

صمم ديكور واجهة فلتك بأحدث التقنيات من خلال إمكانية التجول بالعالم الافتراضي بجودة عالية منافسة للتص.

500 دولار

9/6/2024
صورة الاعلان: تاشيرات للتنازل للسعودية

تاشيرات للتنازل للسعودية

(للبيع)

عروضنا لسه مستمرة (فرصة سفر)😃 أقوى عروض علي تاشيرات السعوديه🇸🇦 تخفيضات علي ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

8/6/2024
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