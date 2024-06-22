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تاشيرات للتنازل للسعودية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|خليك مع رقم (1) وانت توصل وتحقق حلمك للسفر🇸🇦🇸🇦🇸🇦 تاشيرتك عندنا جهز باسبورك بالمهنة✈✈ المناسبه ليك وسيب الباقي علينا😃 الدفع بعد استلام تاشيرتك علي الجواز👌👍 الاتصال واتساب📱01020889459
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نهال
|التليفون:
|01552507615
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|العنوان:
|شارع السودان- الدقي
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274223
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