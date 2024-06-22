تاشيرات للتنازل للسعودية

•تك سوفت للحلول الذكية هي شركة متخصصة في عمل تطبيق أندرويد منذ عام 2014 وحتى الآن ، ولها أعمال سابق.

•تك سوفت للحلول الذكية هي شركة متخصصة في عمل تطبيق أندرويد منذ عام 2014 وحتى الآن ، ولها أعمال سابق.

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