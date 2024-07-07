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تاشيرات حره اطباء للسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
عندنا وبس اسرع تنفيذ تاشيرات_للتنازل_للسعودية عندنا وبس🤩🤗 تاشيرات نسائيه🙍‍♀️ جميع المهن تاشيرات بدون عمل تاشيرتنا جاهزه ع التنفيذ💯 وفر شغلك وهنوفرلك تاشيرتك بالمسمي اللي تحتاجه 🫵 الدفع بعد صدور التاشيره للتواصل🤙01552507615
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نهال
التليفون: 01552507615

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع السودان- الدقي
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2024
رقم الإعلان: 2276170

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الكترونية لدخول الافراد والموظفين

بوابات الكترونية لدخول الافراد والموظفين

(للبيع)

بوابات مرور الافراد . بوابة دخول وخروج الموظف بوابات مرور الافراد | بوابة دخول وخروج الموظفين | ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

7/7/2024
صورة الاعلان: مان لفت للايجار من 8 متر الى 20 متر Manlift for rent في تبوك

مان لفت للايجار من 8 متر الى 20 متر Manlift for rent في تبوك

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

600 ريال

7/7/2024
صورة الاعلان: مان لفت للايجار من 8 متر الى 20 متر Manlift for rent

مان لفت للايجار من 8 متر الى 20 متر Manlift for rent

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

600 ريال

7/7/2024
صورة الاعلان: حواجز الومنيوم متحركة

حواجز الومنيوم متحركة

(للبيع)

تمثل حواجز الطرق المعدنية أداة بسيطه وسهله ورخيصة لتنظيم حركة الأفراد ولحماية المنشأت ولتحديد خطوط س.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/7/2024
صورة الاعلان: بوابات مرور الافراد بوابة دخول الافراد للشركات والنوادي

بوابات مرور الافراد بوابة دخول الافراد للشركات والنوادي

(للبيع)

جهاز امني محكم يجعلك تتحكم في الاشخاص الذين يدخلون او يخرجون الي شركتك او النادي الخاص بك متوافر منه.
العنوان:

عسير - السعودية

1 ريال

7/7/2024
صورة الاعلان: طبيب بيطرى

طبيب بيطرى

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بصيدلية #بالسعودية #طبيب_بيطري - خبرة لا تقل عن 3 سنوات - ملم بالسونار لجميع الحيوانات .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/7/2024
صورة الاعلان: مدير فندق

مدير فندق

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في أحد الفنادق في #الرياض، #السعودية الوظيفة: #مدير_فندق المتطلبات : - خبرة من 5 إلى 10 .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

6/7/2024
صورة الاعلان: موظف حجوزات لمجموعة فنادق بالرياض

موظف حجوزات لمجموعة فنادق بالرياض

(فرصة عمل)

#فرصة_عمل في السعودية - الرياض #مطلوب #موظف_حجوزات لشركة فندقية رائدة المتطلبات: • درجة جامعية أو أ.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

6/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب رسام أوتوكاد ومهندس خبرة بأعمال الالومنيوم والزجاج والحديد للسعودية

مطلوب رسام أوتوكاد ومهندس خبرة بأعمال الالومنيوم والزجاج والحديد للسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بشركة تعمل فى أع.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: فلل للايجار أبها طريق السودة

فلل للايجار أبها طريق السودة

(للإيجار)

في هذه الصفحة سوف تجد مواضيع عن فلل للايجار اليومي في ابها وفيلا للايجار اليومي في ابها، بالإضافة إل.
العنوان:

عسير - السعودية
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: بوابة مرور السيارات المتطورة تعمل بالريموت والكارت

بوابة مرور السيارات المتطورة تعمل بالريموت والكارت

(للبيع)

بوابة مرور السيارات المتطورة تعمل بالريموت والكارت ويمكن اضافة جهاز بصمة الوجه حسب الرغبة مكونات بو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/7/2024
صورة الاعلان: روافع شوكية للايجار فوركلفت من 2طن إلى 16طن Forklifts for rent في تبوك

روافع شوكية للايجار فوركلفت من 2طن إلى 16طن Forklifts for rent في تبوك

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

600 ريال

3/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في الرياض

سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في الرياض

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

2/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في تبوك

سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في تبوك

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

2/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في مكة

سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في مكة

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

2/7/2024
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