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تاجير ليموزين مطار | ليموزين مصر
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|إيجار ليموزين لاستقبال من المطار وصول فاخر يبدأ من لحظة الهبوط! استقبال من المطار بسيارة ليموزين فاخرة هل ترغب في بدء رحلتك براحة وأناقة؟ احجز ليموزين لاستقبالك من المطار واستمتع بتجربة تنقل راقية! ليموزينات حديثة ومجهزة بكل وسائل الراحة** سائقين محترفين يستقبلونك بابتسامة** دقة في المواعيد وراحة في التنقل من المطار إلى وجهتك النهائية براحة تامة للحجز والاستفسار : 01102106655 مقر الشركة : 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة ,مصر الجديدة /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجار
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة ,مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280234
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