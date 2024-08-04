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تاجير ليموزين مطار | ليموزين مصر

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
إيجار ليموزين لاستقبال من المطار وصول فاخر يبدأ من لحظة الهبوط! استقبال من المطار بسيارة ليموزين فاخرة هل ترغب في بدء رحلتك براحة وأناقة؟ احجز ليموزين لاستقبالك من المطار واستمتع بتجربة تنقل راقية! ليموزينات حديثة ومجهزة بكل وسائل الراحة** سائقين محترفين يستقبلونك بابتسامة** دقة في المواعيد وراحة في التنقل من المطار إلى وجهتك النهائية براحة تامة للحجز والاستفسار : 01102106655 مقر الشركة : 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة ,مصر الجديدة /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايجار
التليفون: 01102106655

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة ,مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/8/2024
رقم الإعلان: 2280234

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4/8/2024
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4/8/2024
صورة الاعلان: تورست كار ( ايجار سيارات ) - في القاهرة مصر

تورست كار ( ايجار سيارات )

(للإيجار)

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4/8/2024
صورة الاعلان: تورست كار لايجار السيارات - في القاهرة مصر

تورست كار لايجار السيارات

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4/8/2024
صورة الاعلان: أيجار سيارات_تورست كار - في القاهرة مصر

أيجار سيارات_تورست كار

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3/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس S450 للمطار - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس S450 للمطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اكتشف الفخامة المتقدمة مع مرسيدس S 450 رفاهية لا تضاهى وتقنيات مبتكرة استعد لتجربة قيادة استثنائ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/8/2024
صورة الاعلان: خدمه ايجار ليموزين زفاف من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

خدمه ايجار ليموزين زفاف من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين زفاف بأفضل الأسعار استئجر ليموزين رولز رايس للزفاف اختيار ليموزين رولز رويس لحفل زفافك يعك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هاى اس ١٤ راكب وكوستر ٢١ و٢٨ راكب إتش وان و باصات - في القاهرة مصر

ايجار هاى اس ١٤ راكب وكوستر ٢١ و٢٨ راكب إتش وان و باصات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركة نقل سياحي متابعه الاداره معك حتي الوصل في امان احجز واتصل علي 01501511138 -01144364272 جميع ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750 جنيه

2/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هيوندايH1 للعائلات - في القاهرة مصر

ايجار هيوندايH1 للعائلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتش وان للعائلات استئجار هيونداي H1 للسفر والرحلات استكشاف الراحة والأداء مع هيونداي H1 للسفر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وفاخرة من وإلى المطار؟ نحن نقدم لك **خدمة الليموزين الفاخرة للمطار** التي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: تاجير ليموزين فان سياحي - في القاهرة مصر

تاجير ليموزين فان سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن تجربة سفر فاخرة ومريحة؟ نقدم لك خدمة الليموزين السياحي الفاخر لتجعل رحلتك تجربة لا تُنسى!.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس سياحي - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استئجار أتوبيس سياحي، فإليك بعض النصائح التي قد تساعدك: 1. البحث عن شركات تأجير موثوقة: ابحث عن شركا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس مرسيدس - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس مرسيدس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجاراتوبيس مرسيدس 19/02/2023خدمة 367 ايجاراتوبيس مرسيدس ايجار اتوبيس مرسيدس 50 راكب اجر معنا افضل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

31/7/2024
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