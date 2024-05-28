أضف إعلانك مجاناً

تاجير ليموزين مطار القاهرة

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تاجير ليموزين مطار القاهرة - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

هل تبحث عن وسيلة راقية ومريحة للوصول إلى المطار أو العودة منه؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين مطار، حيث الفخامة والراحة تتجلى في كل رحلة. مميزات الخدمة: - رفاهية لا مثيل لها: سيارات ليموزين حديثة وفاخرة مجهزة بأحدث التقنيات. - راحة مطلقة: مقاعد جلدية مريحة ومساحة واسعة للأمتعة. - دقة في المواعيد: التزامنا الكامل بالوصول في الوقت المحدد لضمان راحتك. - سائقون محترفون: ذوو خبرة ومهارة عالية لضمان رحلتك بأمان وراحة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين مصر
التليفون: 01102106655

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة ,مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 850 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/7/2024
رقم الإعلان: 2275820

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تاجير اتوبيسات سياحية للرحلات - في القاهرة مصر

تاجير اتوبيسات سياحية للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع برحلاتك إلى الإسكندرية بأفضل الخدمات مع تأجير باصاتنا المريحة والمجهزة لتلبية جميع احتياجاتك!.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,500 جنيه

28/5/2024
صورة الاعلان: تاجير ليموزين زفاف بسائق - في القاهرة مصر

تاجير ليموزين زفاف بسائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اجعل يوم زفافك أكثر تميزًا وفخامة مع خدمة تأجير ليموزين الزفاف بسائق! هل تحلم بيوم زفاف لا يُنسى؟ خد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,500 جنيه

23/5/2024
صورة الاعلان: ايجارباص مرسيدس للنقل السياحي - في القاهرة مصر

ايجارباص مرسيدس للنقل السياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع برحلتك السياحية براحة وفخامة مع خدمات تأجير أتوبيس نقل سياحي! هل تخطط لرحلة سياحية لا تُنسى؟ .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,500 جنيه

23/5/2024
صورة الاعلان: تاجير اتوبيس مرسيدس 50 راكب للنقل السياحي - في القاهرة مصر

تاجير اتوبيس مرسيدس 50 راكب للنقل السياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر أتوبيس مرسيدس فاخر سعة 50 راكب لتنظيم أفضل الرحلات والرحلات السياحية مع العائلة والأصدقاء! يو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

2/5/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™