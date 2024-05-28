تاجير ليموزين مطار القاهرة

(للإيجار)
|هل تبحث عن وسيلة راقية ومريحة للوصول إلى المطار أو العودة منه؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين مطار، حيث الفخامة والراحة تتجلى في كل رحلة. مميزات الخدمة: - رفاهية لا مثيل لها: سيارات ليموزين حديثة وفاخرة مجهزة بأحدث التقنيات. - راحة مطلقة: مقاعد جلدية مريحة ومساحة واسعة للأمتعة. - دقة في المواعيد: التزامنا الكامل بالوصول في الوقت المحدد لضمان راحتك. - سائقون محترفون: ذوو خبرة ومهارة عالية لضمان رحلتك بأمان وراحة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين مصر
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة ,مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275820
1,500 جنيه
1,500 جنيه
1,500 جنيه
1,000 جنيه