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تاجير ليموزين فان سياحي
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|هل تبحث عن تجربة سفر فاخرة ومريحة؟ نقدم لك خدمة الليموزين السياحي الفاخر لتجعل رحلتك تجربة لا تُنسى! لماذا تختارنا؟ راحة لا مثيل لها: سيارات ليموزين حديثة ومجهزة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية. سائقون محترفون: فريق من السائقين المدربين بأعلى معايير الأمان واللباقة. خدمة مخصصة: نلبي جميع احتياجاتك من الرحلات السياحية إلى المناسبات الخاصة. سواء كنت تخطط لجولة سياحية في المدينة، أو تحتاج إلى وسيلة نقل لأحد المناسبات المميزة، فإن سياراتنا الليموزين هي الخيار الأمثل لتجربة فاخرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجار
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2024
|رقم الإعلان:
|2279917
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