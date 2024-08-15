تاجير تويوتا هايس موديل 2023

للايجار الان من تورست كار اتوبيس 600 للرحلات سياحي و مكيف و يسع 50 فرد بالتالي اتوبيس مرسيدس 500 و 600 للايجار بافضل سعر موجود في السوق احجز الان 01011322557 سياحي مكيف و مجهز بالكامل و على اتم استعداد للرحلات الطويله ننقلك لاي مكان تريده من القاهره و لاي محافظه اخرى لذلك سافر معنا بامان و راحه و تمتع بالرفاهيه