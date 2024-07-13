آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

تأمين عاملات تتظيف بخبرة و بكفاءة لكافة الاعمال المنزلية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الأردن (عمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تأمين عاملات تتظيف بخبرة و بكفاءة لكافة الاعمال المنزلية خبيرات في كافة اعمال التنظيف نعمل على مدار الأسبوع بالفترة الصباحية و الفترة المسائية نعمل يومي 6 ساعات بكلفة 25 دينار للزيارة الواحدة يشمل التوصيل للفترة الصباحية و ايضآ اسبوعي و شهري مع مبيت نعمل على تنظيف المكاتب و الشركات للحجز و الاستفسار 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 16/7/2024
رقم الإعلان: 2277340

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يتوفر لدينا عاملات بنضفولك بيتك باسرع وقت واقل سعر مستعجل وحابب تنظف البيت - في عمان الأردن

يتوفر لدينا عاملات بنضفولك بيتك باسرع وقت واقل سعر مستعجل وحابب تنظف البيت

(للبيع)

- في عمان الأردن

يتوفر لدينا عاملات بنضفولك بيتك باسرع وقت واقل سعر مستعجل وحابب تنظف البيت او مكتبك او شركتك ؟ معنا .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

13/7/2024
صورة الاعلان: يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات - في عمان الأردن

يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات

(للبيع)

- في عمان الأردن

يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات لدينا مجموعة متميزه من عاملات التنظي.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

13/7/2024
صورة الاعلان: يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات - في عمان الأردن

يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات

(للبيع)

- في عمان الأردن

يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات لدينا مجموعة متميزه من عاملات التنظي.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

13/7/2024
صورة الاعلان: سوفت كلين لتوفير خدمة عاملات الترتيب و التنظيف بأقل الاسعار - في عمان الأردن

سوفت كلين لتوفير خدمة عاملات الترتيب و التنظيف بأقل الاسعار

(للبيع)

- في عمان الأردن

سوفت كلين لتوفير خدمة عاملات الترتيب و التنظيف بأقل الاسعار نوفر لعملائنا الكرام خدمات تنظيف بأعلى م.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

10/7/2024
صورة الاعلان: مؤسسة سوفت كلين لتوفير عاملات التنظيف من اجلكم ولراحتكم - في عمان الأردن

مؤسسة سوفت كلين لتوفير عاملات التنظيف من اجلكم ولراحتكم

(للبيع)

- في عمان الأردن

مؤسسة سوفت كلين لتوفير عاملات التنظيف من اجلكم ولراحتكم تأمين عاملات التنظيف والضيافة بنظام اليومي و.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

10/7/2024
صورة الاعلان: سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل - في عمان الأردن

سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل

(للبيع)

- في عمان الأردن

سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل في خدمتكم بنظام اليومي و اسبوعي و شهري مدة الزيارة اليومي.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

9/7/2024
صورة الاعلان: سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل - في عمان الأردن

سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل

(للبيع)

- في عمان الأردن

سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل في خدمتكم بنظام اليومي و اسبوعي و شهري مدة الزيارة اليومي.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

9/7/2024
صورة الاعلان: بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة - في عمان الأردن

بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة

(للبيع)

- في عمان الأردن

بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة التنظيف على مدار الاسبوع و بنظام اليومي و الاسبوعي و ا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

9/7/2024
صورة الاعلان: بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة - في عمان الأردن

بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة

(للبيع)

- في عمان الأردن

بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة التنظيف على مدار الاسبوع و بنظام اليومي و الاسبوعي و ا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

9/7/2024
صورة الاعلان: نوفر عاملات تنظيف وترتيب بخبرة واتقان بأقل الاسعار - في عمان الأردن

نوفر عاملات تنظيف وترتيب بخبرة واتقان بأقل الاسعار

(للبيع)

- في عمان الأردن

نوفر عاملات تنظيف وترتيب بخبرة واتقان بأقل الاسعار نوفر لكم عاملات التنظيف و التعزيل اليومي عملنا في.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

8/7/2024
صورة الاعلان: تقدم لكم شركة سوفت عاملات التنظيف بنظام يومي واسبوعي وشهري - في عمان الأردن

تقدم لكم شركة سوفت عاملات التنظيف بنظام يومي واسبوعي وشهري

(للبيع)

- في عمان الأردن

تقدم لكم شركة سوفت عاملات التنظيف بنظام يومي واسبوعي وشهري نوفر الخدمة للعاملات التنظيف و الترتيب ال.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

8/7/2024
صورة الاعلان: تقدم لكم شركة سوفت عاملات التنظيف بنظام يومي واسبوعي وشهري - في عمان الأردن

تقدم لكم شركة سوفت عاملات التنظيف بنظام يومي واسبوعي وشهري

(للبيع)

- في عمان الأردن

تقدم لكم شركة سوفت عاملات التنظيف بنظام يومي واسبوعي وشهري نوفر الخدمة للعاملات التنظيف و الترتيب ال.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

8/7/2024
صورة الاعلان: صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا - في عمان الأردن

صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا مع الصيف والشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و ا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

7/7/2024
صورة الاعلان: صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا - في عمان الأردن

صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا مع الصيف والشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

6/7/2024
صورة الاعلان: الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا - في عمان الأردن

الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل 6 ساعات .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

6/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات