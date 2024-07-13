تأمين عاملات تتظيف بخبرة و بكفاءة لكافة الاعمال المنزلية خبيرات في كافة اعمال التنظيف نعمل على مدار الأسبوع بالفترة الصباحية و الفترة المسائية نعمل يومي 6 ساعات بكلفة 25 دينار للزيارة الواحدة يشمل التوصيل للفترة الصباحية و ايضآ اسبوعي و شهري مع مبيت نعمل على تنظيف المكاتب و الشركات للحجز و الاستفسار 0785407409