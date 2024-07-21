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تأمين امهر عاملات ومدبرات لكم لاعمال التنظيف والترتيب
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تأمين امهر عاملات ومدبرات لكم لاعمال التنظيف والترتيب عشان ست البيت ترتاح عملنا تخفيضات مميزة جداً و بمتناول الجميع تنظيف شقتك ما بحتاج إلا 25 دينار و بعمل ل 6 ساعات نوفر عاملات التنظيف بنظام اليومي و الاسبوعي و الشهري ايضآ يتوفر لدينا كادر عاملات ضيافة لكافة مناسباتكم تواصلوا معنا من خلال الرقم التالي : 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|21/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277975
ولان عملنا يعني الثقة نعمل على تأمين افضل و اسرع عاملات التنظيف تنظيف شقتك ما بحتاج إلا 25 دينار و .
21/7/2024
لدينا عاملات لكافة لعمال التنظيف والترتيب باتقان وبخبرة عالية تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات.
21/7/2024
سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك مع سوفت كلين لاتهكلي هم التتظيف نوف.
20/7/2024
سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك مع سوفت كلين لاتهكلي هم التتظيف نوف.
20/7/2024
لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة سيدتي نحن منعرف ما عندك وقت كثير لتنظيف البيت و دائم.
19/7/2024
لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة سيدتي نحن منعرف ما عندك وقت كثير لتنظيف البيت و دائم.
19/7/2024
شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق توفير عاملات تنظيف وترتيب بنظام العمل بمدة 6 س.
19/7/2024
شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق توفير عاملات تنظيف وترتيب بنظام العمل بمدة 6 س.
19/7/2024
تأمين عاملات تتظيف بخبرة و بكفاءة لكافة الاعمال المنزلية خبيرات في كافة اعمال التنظيف نعمل على مدار .
16/7/2024
يتوفر لدينا عاملات بنضفولك بيتك باسرع وقت واقل سعر مستعجل وحابب تنظف البيت او مكتبك او شركتك ؟ معنا .
13/7/2024
يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات لدينا مجموعة متميزه من عاملات التنظي.
13/7/2024
يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات لدينا مجموعة متميزه من عاملات التنظي.
13/7/2024
سوفت كلين لتوفير خدمة عاملات الترتيب و التنظيف بأقل الاسعار نوفر لعملائنا الكرام خدمات تنظيف بأعلى م.
10/7/2024
مؤسسة سوفت كلين لتوفير عاملات التنظيف من اجلكم ولراحتكم تأمين عاملات التنظيف والضيافة بنظام اليومي و.
10/7/2024
سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل في خدمتكم بنظام اليومي و اسبوعي و شهري مدة الزيارة اليومي.
9/7/2024
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