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تأجير هافال H6 2024 للسفر والرحلات العائلية
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار سيارات هافال استئجار سيارات SUV الفاخرة لذلك في عالم السيارات، تمتاز سيارات SUV الفاخرة بمزيج فريد من الفخامة، الأداء العالي، والتكنولوجيا المتقدمة. سواء كنت تخطط لقضاء عطلة فاخرة، رحلة عمل، أو حتى لمناسبة خاصة، فإن استئجار سيارة SUV فاخرة يضيف لمسة من التميز والراحة لرحلتك 01099552706,ايجار سيارات SUV. للحجز والاستفسار: لاقم الهاتف:01099552706 زيارة موقعنا : /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12ش الحجاز ميدان المحكمه -مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279654
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