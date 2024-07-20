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تأجير هافال H6 2024 للسفر والرحلات العائلية
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار سيارات هافال استئجار سيارات SUV الفاخرة لذلك في عالم السيارات، تمتاز سيارات SUV الفاخرة بمزيج فريد من الفخامة، الأداء العالي، والتكنولوجيا المتقدمة سواء كنت تخطط لقضاء عطلة فاخرة، رحلة عمل، أو حتى لمناسبة خاصة، فإن استئجار سيارة SUV فاخرة يضيف لمسة من التميز والراحة لرحلتك 01099552706,ايجار سيارات SUV. في هذا المقال،بالتالى سنستعرض فوائد استئجار سيارات SUV الفاخرة، وأهم الميزات التي تجعلها الخيار المثالي لزيارة موقعنا لمعرفة المزيد اضغط ع الرابط:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01014555692
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|العنوان:
|12 ش الحجاز ميدان المحكمه مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277856
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