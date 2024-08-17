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تأجير مينى باص 28 لنقل السياحي جميع المحافظات
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|لو عندك جولة سياحية وتحتاج وسيلة نقل مريحة وسريعة. الميني باص 28 راكب هو الحل الأمثل. متاح للتأجير الآن لنقل السياحي بين جميع المحافظات. سواء كنت مسافر مع العيلة أو جروب أصدقاء، هتلاقي الراحة والرفاهية في كل ميل للحجز والاستفسار :01011322557
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|touristbus
|التليفون:
|01011322557
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|العنوان:
|العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282596
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