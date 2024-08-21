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تأجير مرسيدس S450 للمؤتمرات
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| أسعار تأجير مرسيدس S450 للمؤتمرات ايجار مرسيدس بالسائق مرسيدسS450 تعد سيارة مرسيدس S450 واحدة من السيارات الفاخرة الأكثر شعبية في العالم، ويتميز هذا الطراز بتصميمه الأنيق وتقنياته المتقدمة التي تجعلها خيارًا مثاليًا لتأجيرها خلال المؤتمرات والأحداث الهامة. للحجزوالاسنفسار 01119108231
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|tourismtours534
|التليفون:
|01119108231
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|العنوان:
|12شارع الحجاز ميدان المحكمة- مصرالجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283487
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