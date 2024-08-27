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تأجير ليموزين سترتش رفاهية السفر بكل تفاصيلها
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| اجعل مناسبتك الخاصة أو رحلتك المقبلة تجربة لا تُنسى مع خدمة تأجير ليموزين سترتش الفاخرة. استمتع بأقصى درجات الفخامة والأناقة أثناء تنقلك في سيارة تجمع بين التصميم الراقي والتجهيزات المتطورة. تواصل معنا الآن! اتصل بنا:01099552706 زوروا موقعنا: / العنوان: 12 ش الحجاز -ميدان المحكمه-مصر الجديده
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز الرئيسي من ميدان المحكمة، هيليوبوليس، مصر الجديدة، محافظة القاهرة- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284576
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