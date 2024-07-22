آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

تأجير سيارة جيب لاند كروزر فان عائلي بأرخص الأسعار

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تأجير سيارة جيب لاند كروزر فان عائلي بأرخص الأسعار - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

تأجير سيارة جيب لاند كروزر فان عائلي بأرخص الأسعار بالتالى تعتبر جيب لاند كروزر فان واحدة من أكثر السيارات شهرة في العالم، بفضل تصميمها القوي وأدائها الممتاز في جميع الظروف,ايجار فان عائلى. لذلك إنها السيارة المثالية للعائلات التي تبحث عن الراحة والأمان خلال رحلاتها الطويلة والمغامرات على الطرق. بالتالى اذا كنت تبحث عن استئجار هذه السيارة الفاخرة بأرخص الأسعار. فإليك بعض النصائح التي قد تساعدك في الحصول على أفضل الصفقات,ايجار فان سياحى. مميزات جيب لاند كروزر فان. الأداء القوي: لذلك تأتي سيا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: touristbus
التليفون: 01100091997

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/7/2024
رقم الإعلان: 2278224

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استأجر كوستر سياحي من رينت باص - في القاهرة مصر

استأجر كوستر سياحي من رينت باص

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

نقل سياحي للرحلات يعتبر استئجار ميني باص بسعة 25 فردًا خيارًا ممتازًا للرحلات السياحية، حيث يوفر ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي اسعار ايجار فان كيا كرنفال 7 راكب يعد فان كيا كرنفال 7 راكب خيارًا مثاليًا للعديد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: Air Port Limousine Service - في القاهرة مصر

Air Port Limousine Service

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير مرسيدس ليموزين S450 للمطار عندما يتعلق الأمر بالسفر بأسلوب لا مثيل له وبحضور يعبر عن الرفاهية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس مرسيدس 33 للرحلات السياحيه - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس مرسيدس 33 للرحلات السياحيه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر لرحلات شرم الشيخ والغردقه عندما تُخطط لرحلة إلى شرم الشيخ أو الغردقة في مصر، يُع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: https://rentcarsegypt.com/wp-admin/post.php?post=9082&action=edit - في القاهرة مصر

https://rentcarsegypt.com/wp-admin/post.php?post=9082&action=edit

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

في عالم الأعمال اليوم، تتطلب النجاح في الفعاليات مزيجاً من الاحترافية والتميز، وليس هناك وسيلة أفضل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير ليموزين سياحي في الغردقة - في القاهرة مصر

خدمة تأجير ليموزين سياحي في الغردقة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مزايا استئجار باص 50 فرد الراحة والأمان الباصات الحديثة مجهزة بأحدث وسائل الراحة مثل المقاعد المريح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس استقبال مطار - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس استقبال مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مرسيدس فيانو للمطار في عالم السفر اليوم، تعد خدمات الليموزين إلى ومن المطار من الخدما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس لاستقبال مطار - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس لاستقبال مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين استقبال مطار تأجير سيارة مرسيدس E200 لاستقبال الضيوف من المطار يعتبر خيارًا رائعًا لأسباب ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات السياحيه - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات السياحيه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ميكروباص للايجار استئجار كيا كرنفال 7 راكب لرحلات سيوه ودهب عندما يتعلق الأمر بالسفر إلى الأماكن ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات السياحيه - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات السياحيه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ميكروباص للايجار استئجار كيا كرنفال 7 راكب لرحلات سيوه ودهب عندما يتعلق الأمر بالسفر إلى الأماكن ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/7/2024
صورة الاعلان: عروض يونيو على ليموزين الزفاف - في القاهرة مصر

عروض يونيو على ليموزين الزفاف

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة ليموزين زفاف ايجار ليموزين استرتش الطويلة المعدلة.Modified long stretch limousine for rent ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: أقوى عروض على ايجار مرسيدس 2023 - في القاهرة مصر

أقوى عروض على ايجار مرسيدس 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو 2023 استئجار فان مرسيدس VIB بالتالى في عالم السيارات الفاخرة، تبرز مرسيدس بنز ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: تأجير هافال H6 2024 للسفر والرحلات العائلية - في القاهرة مصر

تأجير هافال H6 2024 للسفر والرحلات العائلية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات هافال استئجار سيارات SUV الفاخرة لذلك في عالم السيارات، تمتاز سيارات SUV الفاخرة بمزيج .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: 01099552706 |ايجار اتوبيسات VIB لرحلات الصيف - في القاهرة مصر

01099552706 |ايجار اتوبيسات VIB لرحلات الصيف

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس مرسيدس ايجار حافلات سياحية كبيرة 50 راكب لذلك تزداد الحاجة إلى تنظيم الرحلات الجماعية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: خدمات ايجار ليموزين للنقل السياحي - في القاهرة مصر

خدمات ايجار ليموزين للنقل السياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس في القاهرة خدمة ليموزين نقل سياحي إذا كنت تخطط لرحلة عائلية، أو نزهة جماعية مع ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات