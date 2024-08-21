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تأجير سيارة جراند شيروكي
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تأجير سيارة جراند شيروكي هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة تجمع بين القوة والأناقة سيارة جراند شيروكي تنتظرك لتأخذك في رحلة لا تُنسى! سواء كنت تخطط لرحلة عمل مهمة أو مجرد استكشاف المدينة بأسلوب راقٍ، هذه السيارة هي خيارك الأمثل. مميزات السيارة: - فخامة لا مثيل لها: مقاعد جلدية مريحة وتصميم داخلي فاخر. - أداء قوي: محرك جبار وتقنيات متطورة لضمان قيادة سلسة. - أمان عالي: أنظمة أمان حديثة لحماية كاملة. سواء كنت رجل أعمال يسعى للتميز، أو تبحث عن رفاهية القيادة، جراند شيروكي هي ما
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست
|التليفون:
|01011322557
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز_ميدان المحكمه_مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283462
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