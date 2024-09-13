تأجير باص ميتسوبيشي 28 راكب

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وموثوقة لرحلتك القادمة؟ نقدّم لك باص ميتسوبيشي 28 راكب للإيجار، الخيار الأمثل لنقل مجموعاتك بكل أمان وراحة. سواء كانت رحلات عائلية، سياحية، أو فعاليات خاصة، سيمنحك باص ميتسوبيشي تجربة نقل مريحة وممتعة. مميزات الباص: •مقاعد مريحة: تتسع لـ 28 راكبًا مع مساحة كافية للجلوس. •نظام تكييف قوي: مثالي للأجواء الحارة. •سائق محترف: لضمان رحلة آمنة وسلسة. •أسعار تنافسية: استمتع بأفضل الأسعار اليومية والأسبوعية. للحجز والاستفسار : 01011322559 او زور موقعنا علي :