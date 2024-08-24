أضف إعلانك مجاناً
تأجير باصات مصيف الساحل بأفضل الأسعار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تأجير باصات مصيف الساحل بأفضل الأسعار ليموزين للساحل بالتالي مع اقتراب فصل الصيف 01102106655 ، تتزايد الرغبة في الهروب من حرارة المدينة والاستمتاع بأجواء البحر الرائعة. يعد الساحل وجهة مثالية لقضاء إجازة صيفية ممتعة، سواء كنت تخطط لرحلة عائلية أو تجمع مع الأصدقاء. ولضمان تجربة سفر مريحة وخالية من المتاعب، يبرز تأجير باصات مصيف الساحل كخيار متميز يوفر الراحة والأمان والرفاهية بأفضل الأسعار. 01102106655 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين مصر
|التليفون:
|01102106655
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283928
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
24/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
24/8/2024
ايجار هايس اتش وان كوستر اوتوبيس 50 من القاهره لمحافظات مصر باقل الاسعار توصيله مطار ملاكي المتابعه .
24/8/2024
ايجار هايس اتش وان كوستر اوتوبيس 50 من القاهره لمحافظات مصر باقل الاسعار توصيله مطار ملاكي المتابعه .
24/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
24/8/2024
احجز كوستر للرحلات الآن! اتصل بنا اليوم لحجز كوستر الخاصة بك واستمتع برحلة جماعية مريحة وآمنة. سو.
24/8/2024
ليموزين دفع رباعي للايجار إذا كنت تبحث عن تجربة مغامرة ممتعة ومريحة، فإن استئجار سيارة دفع رباعي ه.
24/8/2024
ايجار سيارات ماهي افضل شركة للنقل السياحى في مدينة نصر إيجار سيارات ؟؟ توفر شركة Bedaya Limousine ا.
24/8/2024
ميتسوبيشي باجيرو للأيجار إيجار باجيرو 7 راكب: الخيار المثالي للأسر الكبيرة وبالتالي عندما يتعلق الأ.
24/8/2024
افضل اسعار ليموزين تعتبر تويوتا لاند كروزر واحدة من أشهر السيارات الرباعية الدفع في العالم، وتمتاز ب.
24/8/2024
ايجار مرسيدس e200 بالسائق تعتبر مرسيدس E200 من السيارات الفاخرة التي تجذب الكثيرين بسبب تصميمها الأ.
24/8/2024
سعر ليموزين مطار القاهرة خدمة الليموزين والتاكسى من مطار القاهرة Limousine and taxi service from Ca.
24/8/2024
احجز الآن ليموزين باص 50 راكبًا! هل تبحث عن وسيلة نقل فاخرة وآمنة لمجموعة كبيرة من الأفراد؟ نقدم لك .
24/8/2024
هل تبحث عن سيارة واسعة ومريحة لرحلتك القادمة؟ نقدم لك هيونداي H1، السيارة المثالية للعائلات والمجموع.
24/8/2024
هل تحتاج إلى وسيلة نقل واسعة لرحلة جماعية، مناسبة للأفواج السياحية أو الرحلات المدرسية؟ نقدم لك باص .
24/8/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.