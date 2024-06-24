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تأجير باصات للمجموعات الكبيره في مطار القاهرة الدولي

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تفاصيل الإعلان
خدمة ايجار سيارات مطار تقدم شركة رينت باص 01101727711 اكبر اسطول هائل من السيارات السياحية الممتازه موديلات 2022/ 2023 و جميع انواع السيارات السيدان و المرسيدس بالتالي نقدم اتوبيسات سياحية فئه VIP بدايه من 7 راكب و حتي 50 راكب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رينت باص
التليفون: 01101727711

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/6/2024
رقم الإعلان: 2274450

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار فانات عائليه فاخره من و إلي المطار - في القاهرة مصر

ايجار فانات عائليه فاخره من و إلي المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة ايجار سيارات مطار ليموزين مطار للايجار 01101727711 الان من خلال اكبر شركة لايجار الاتوبيسات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: حجز نقل سياحي.تورست باص - في القاهرة مصر

حجز نقل سياحي.تورست باص

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أتوبيس سياحى ايجار كوستر للغردقة بأقل الأسعار لذلك استكشاف الغردقة براحة واقتصادية: خدمة تأجير كوست.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: شركةايجارنقل سياحي |ايجار تويوتاكوستر24راكب - في القاهرة مصر

شركةايجارنقل سياحي |ايجار تويوتاكوستر24راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر بارخص سعر في مصر كوستر ميني باص بسيط و صغير مناسب لجميع انواع الرحلات السياحيه و .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير سيارات SUV بأقل سعر| تاجير هيونداي توسان - في القاهرة مصر

خدمة تأجير سيارات SUV بأقل سعر| تاجير هيونداي توسان

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مميزات تاجير سيارات suv باقل سعر من خلال رينت باص رينت باص هي شركة رائدة في مجال النقل السياحي الجم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: شركةايجارنقل سياحي |ايجار باص33راكب - في القاهرة مصر

شركةايجارنقل سياحي |ايجار باص33راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بالتالي ايجار باص شيفروليه ايجار مرسيدس mcv 33راكب في مصر. بالتالي شركة رينت باص اكبر شركة نقل سياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: شركةايجارنقل سياحي |ايجارميكروباص سياحي - في القاهرة مصر

شركةايجارنقل سياحي |ايجارميكروباص سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بالتالي ايجار الميكروباص السياحي رقم واحد في جمهوريه مصر العربيه. بالتالي نقل سياحي | ايجار هايس13را.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجار باجيرو العائليه 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار باجيرو العائليه 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار باجيرو 7 راكب: الخيار المثالي للأسر الكبيرة وبالتالي عندما يتعلق الأمر بالبحث عن سيارة عائلية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص ليموزين - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار ايجار ميكروباص سياحي ليموزين الميكروباص 01101555356 هو خيار رائع للتنقل براحة ورفاهية في حالات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجارميكروباص نقل سياحي - في القاهرة مصر

ايجارميكروباص نقل سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركات ايجار ميكروباص هايس-ليموزين بداية أسعار تاجير ميكروباص سياحي تعتبر شركة ليموزين بداية من الشرك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: شركة ليموزين بداية لتاجير ميكروباص هايس - في القاهرة مصر

شركة ليموزين بداية لتاجير ميكروباص هايس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: تأجير حافلات سياحية-للرحلات الترفيهية في مصر - في القاهرة مصر

تأجير حافلات سياحية-للرحلات الترفيهية في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

حافلات سياحية فاخرة للايجار سعر ايجار اتوبيس رحلات تأجير حافلات السياحية للرحلات الترفيهية 011015553.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجار ميني باص كوستر لرحلة الفيوم|مدينة بدر - في القاهرة مصر

ايجار ميني باص كوستر لرحلة الفيوم|مدينة بدر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار باص تويوتا كوستر شركة تأجير باص كوستر. مدينة بدر 2022 شركة ليموزين بداية تعتبر افضل الشركات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير نقل سياحى مميزة|مصر الجديدة - في القاهرة مصر

خدمة تأجير نقل سياحى مميزة|مصر الجديدة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة نقل سياحى باصات نقل سياحي للإيجار في مصر الجديدة لذلك تعتبر الرحلات السياحية من أكثر التجارب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ايجار احدث الاتوبيسات السياحيه - في القاهرة مصر

ايجار احدث الاتوبيسات السياحيه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اجر بافضل سعر لايجار اتوبيس مرسيدس استئجار اتوبيسات مرسيدس استئجار اتوبيسات مرسيدس فئه 500/600 بالتا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيسات من تورست|ايجار اتوبيس 50 فرد لرحلات الصيف - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيسات من تورست|ايجار اتوبيس 50 فرد لرحلات الصيف

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

الإيجار الآمن والفعّال لحافلة تتسع لـ50 فرد إن تأجير حافلة تتسع لخمسين فرد يمثل خياراً مثالياً للعد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
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