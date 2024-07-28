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تأجير الكرينات والسيزرلفت والمانلفت في الرياض
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|🏗 رافعات مقصية ورافعات شوكية للإيجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة لجميع مشاريعك: 🔹 رافعات مقصية متاحة بأحجام متعددة: - سيزرلفت 8 متر - سيزرلفت 10 متر - سيزرلفت 12 متر - سيزرلفت 14 متر - سيزرلفت 16 متر - سيزرلفت 18 متر - سيزرلفت 20 متر 🔹 مانلفت متاحة أيضًا: - مانلفت 8 متر - مانلفت 10 متر - مانلفت 12 متر - مانلفت 14 متر - مانلفت 16 متر - مانلفت 18 متر - مانلفت 20 متر 🔹 رافعات ديزل وكهربائية للإيجار. 🛠 خدمات التحميل والتنزيل متوفرة! 💰 خيارات الإيجار: - شهري - سنوي - أسبوعي - يومي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو جرهم
|التليفون:
|577613129
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|31/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279723
روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
28/7/2024
روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
28/7/2024
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
27/7/2024
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
27/7/2024
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
27/7/2024
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
27/7/2024
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
27/7/2024
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
25/7/2024
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
25/7/2024
**تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض:** - رافعات مقصية بجميع الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت ب.
24/7/2024
**تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض:** - رافعات مقصية بجميع الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت ب.
24/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
23/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
23/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
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