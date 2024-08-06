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تأجير اتوبيسات سياحيه مميزة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تأجير اتوبيسات سياحيه مميزة - في القاهرة مصر

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هل تبحث عن تجربة سياحية مميزة ومريحة؟ نحن نقدم خدمات إيجار أتوبيسات سياحية فاخرة لتلبية كافة احتياجاتكم في النقل السياحي. سواء كنت تخطط لرحلة جماعية، أو جولة سياحية، أو مناسبة خاصة، فإننا نوفر لكم أحدث الأتوبيسات المجهزة بأفضل وسائل الراحة والأمان لماذا تختار خدماتنا؟ - أتوبيسات حديثة ومجهزة :جميع أتوبيساتنا مكيفة ومجهزة بأحدث التقنيات لضمان راحتكم. - **سائقون محترفون : فريقنا من السائقين مدربون ومحترفون، يتمتعون بخبرة واسعة في تقديم خدمات النقل السياحي /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست كار
التليفون: 01099552706

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/8/2024
رقم الإعلان: 2280688

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: إيجار سيارات مرسيدس c200 موديل 2023 - في القاهرة مصر

إيجار سيارات مرسيدس c200 موديل 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل ترغب في سيارة تجمع بين الفخامة والأداء الاستثنائي؟ نقدم لك فرصة تأجير مرسيدس C200 موديل 2023، ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/8/2024
صورة الاعلان: إيجار سيارات مرسيدس c200 موديل 2020 - في القاهرة مصر

إيجار سيارات مرسيدس c200 موديل 2020

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إعلان: تأجير سيارات مرسيدس C200 2020 هل تبحث عن تجربة قيادة استثنائية؟ الآن يمكنك استئجار سيارة الأ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/8/2024
صورة الاعلان: إيجار اتوبيس 33 راكب شيفورليه - في القاهرة مصر

إيجار اتوبيس 33 راكب شيفورليه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة مريحة وآمنة لنقل مجموعتك؟ نقدم لك خدمة تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب الفاخرة. يتم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/8/2024
صورة الاعلان: إيجار اتوبيس 50 راكب مرسيدس - في القاهرة مصر

إيجار اتوبيس 50 راكب مرسيدس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير أتوبيس 50 راكب مرسيدس فاخر 🚍 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لمجموعة كبيرة؟ نحن نقدم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير ليموزين فاخر للمطار - رحلتك تبدأ بالراحة والأناقة! استمتع بتجربة فاخرة من لحظة وصولك! هل تبحث .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: تأجير أتوبيس سياحي - في القاهرة مصر

تأجير أتوبيس سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير أتوبيس سياحي - جولات ممتعة وراحة تامة! استمتع برحلة سياحية لا تُنسى مع أتوبيساتنا الفاخرة هل ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: Luxary Suv Limousine 2024 - في القاهرة مصر

Luxary Suv Limousine 2024

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مرسيدس SUV ايجار سيارات مرسيدس S 450 الجوهرة 2023 Mercedes S 450 Al Jawahar car rental 2023.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: سيارات للايجار بارخص الاسعار - في القاهرة مصر

سيارات للايجار بارخص الاسعار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار القاهرة توفر شركة تورست لايجار السيارات والليموزين خدمة ايجار ليموزين القاهرة , ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: مرسيدس للايجار 2024 - في القاهرة مصر

مرسيدس للايجار 2024

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل ترغب في تجربة الفخامة والأداء المثالي؟ الآن يمكنك ذلك مع سيارة مرسيدس S450 الرائعة! مواصفات السي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية في قطاع تأجير السيارات - في القاهرة مصر

شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية في قطاع تأجير السيارات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: سعر ايجار السيارات اليوم في مصر - في القاهرة مصر

سعر ايجار السيارات اليوم في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: تورست: اكتشف تنوع الليموزينات الفاخرة لدينا! - في القاهرة مصر

تورست: اكتشف تنوع الليموزينات الفاخرة لدينا!

(للشراء (مطلوب))

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: تاجير سيارات شهري للشركات - في القاهرة مصر

تاجير سيارات شهري للشركات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين لسفريات اسكندرية - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين لسفريات اسكندرية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار ليموزين للأعمال والاجتماعات في الإسكندرية ليموزين لرحلات اسكندرية بالتالي إيجار ليموزين للأعما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: إيجار تويوتا كورولا موديل 2022 مع سائق - في القاهرة مصر

إيجار تويوتا كورولا موديل 2022 مع سائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار تويوتا كورولا موديل 2022 مع سائق هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لمناسباتك الخاصة أو رحلاتك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/8/2024
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