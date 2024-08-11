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تأجير أتوبيس مرسيدس 50 راكب موديل 2023
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تأجير أتوبيس مرسيدس 50 راكب موديل 2023 - الفخامة والراحة في رحلاتك الجماعية! هل تخطط لرحلة جماعية أو حدث خاص؟ احجز الآن أتوبيس مرسيدس 50 راكب موديل 2023 وتمتع بأعلى مستويات الفخامة والراحة! سعة كبيرة: يتسع لـ 50 راكبًا، مثالي للرحلات المدرسية، الشركات، والمناسبات العائلية. مقاعد مريحة: مقاعد فاخرة ومريحة مع مساحة واسعة للأرجل، لتجربة سفر مريحة طوال الرحلة. للحجز والاستفسار: رقم الهاتف:01099552706 زيارة موقعنا: /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12ش الحجاز ميدان المحكمه -مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281533
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رقم التليفون: [01119920103 _01101055099] الموقع الإلكتروني: / العنوان | 12 شارع الحجاز_ميدان المحكمة.
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