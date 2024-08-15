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تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب هل تخطط لرحلة جماعية أو نشاط ميداني؟ استأجر الآن أتوبيس شيفروليه 33 راكب لتوفير الراحة والأمان لجميع الركاب، مع تجربة قيادة سلسة وممتعة. المميزات: يتسع لـ 33 راكبًا بكل راحة مقاعد مريحة ومكيفة لضمان راحة الركاب طوال الرحلة أنظمة أمان متقدمة لضمان سلامة الجميع نظام صوتي وترفيهي لرحلة ممتعة مساحة واسعة لتخزين الأمتعة العروض الخاصة: تواصل معنا الآن! اتصل بنا:01099552706 زوروا موقعنا: / العنوان: 12 ش الحجاز -ميدان المحكمه-مصر الجديده
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282304
ايجار سيارة اتش وان استقبال من والي مطار تخيل أنك توصلت إلى المطار، وخرجت بعد رحلة طويلة مرهقة. أول.
15/8/2024
اكتشف الراحة والفخامة مع أتوبيس مرسيدس 50 راكب! هل تخطط لرحلة جماعية؟ سواء كانت رحلة عمل أو رحلة مد.
15/8/2024
شركة توريست باص تقدم ليكم تأجير باصات50 مرسيدس و تويوتا باصات 33 شيفروليه سافر وانت مطمن بنوفر الاما.
15/8/2024
للايجار الان من تورست كار اتوبيس 600 للرحلات سياحي و مكيف و يسع 50 فرد بالتالي اتوبيس مرسيدس 500 و .
15/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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13/8/2024
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