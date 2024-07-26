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بيت عظم للبيع صبيا المحلة الجديده صبياء

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بيت عظم للبيع صبيا المحلة الجديده صبياء - في جازان السعودية

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للبيع عماره عظم في المحله بين صبياء وبيش بمنطقة جازان عماره للبيع بصك الكتروني موقعها خرافي محلة بيش الشارع الرئيسي المخطط الجديد ٣ادوار معا بالاضافة للسطح والحوش وبيت المصعد الدور الارضي جناح كامل يتكون من ٨ غرف نوم مع المجالس و٣ صالات ٦ حمامات أكرمك الله ومطبخين *الدور الثاني والثالث مفصول على شقتين مكونه من ٤ غرف وصالتين و٣ حمامات ومطبخ *مساحة الارض٦٩٠ *موجود لها صك الكتروني ورخصة بناء *موقعها مميز جدا على الشارع الرئيسي خلف المحطه الجديده $السعر مليون ٥٠٠ السوم وصل مليون ٣٥٠ معلومات الهيئة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تسويق عقاري جيزان
التليفون: 0502761647

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العنوان: صبيا- جيزان
جازان -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500,000 ريال
تاريخ الإعلان: 10/8/2024
رقم الإعلان: 2281121

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بيت عظم للبيع صبيا نخلان مخطط روضة نخلان صبياء - في جازان السعودية

بيت عظم للبيع صبيا نخلان مخطط روضة نخلان صبياء

(للبيع)

- في جازان السعودية

مبني عظم (فيـلا) للبيع روضة نخلان بصبيا تلييس كامل داخلي فقط مكون مبني الفيلا من طـابق واحد مسلح .
العنوان:

جازان - السعودية
القسم: 

550,000 ريال

26/7/2024
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