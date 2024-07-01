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بيت بابني بيتك باكتوبر المنطقة السابعه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|بيت بابنى بيتك 150متر بالمنطقة السابعة (س) ٣ ادوارخلف منطقة الخدمات ( مسجد ومدارس وسوبر ماركت وخلافه من الخدمات) سيمر قريبا منه مترو الانفاق والمونوريل والقطار السريع المدخل من امام جامعة نوال الدجوى وجهاز اكتوبر وقريبه من سكن مصر والإسكان الإجتماعى البيت معدل عن طريق استشارى معتمد من الجهاز وذلك ليصبح ثلاث ادوار على هيئة فيلا الارضي عباره عن ريسبشن وحمام ومطبخ ويمكن تحويله لشقه . الدور الثانى والثالث غرفتين وصاله وطرقه وحمام ومطبخ . غرفه بها ٢شباك والاخرى بها شباك وبلكونه واتساب 01019844290
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01019844290
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|العنوان:
|ابنى بيتك باكتوبر- اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275457
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